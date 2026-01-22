Nestao pas Aki, vlasnici nude 10.000 eura, za pomoć mole i lovce: 'Ako ga vidite, snimite ga i javite'

Vlasnici psa Akija, koji je nestao krajem studenoga prošle godine, i dalje očajnički pokušavaju doći do bilo kakve informacije koja bi ih mogla dovesti do njihova ljubimca. Kako su objavili na društih društvenim mrežama, nude nagradu od čak 10.000 eura osobi koja pomogne u njegovu pronalasku. Aki je nestao 30. studenoga 2025. godine na području naselja Čavle kraj Rijeke, a potraga traje već više od mjesec dana. Vlasnici navode da pas u međuvremenu može biti bilo gdje te mole sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave. Apeliraju na građane da obrate pozornost, osobito ako primijete psa koji odgovara njegovom opisu, te da ne okreću glavu ako imaju bilo kakvu sumnju ili informaciju. Nadaju se da će velik odaziv javnosti i ponuđena nagrada pomoći da se Aki napokon vrati kući.

Aki ima sedam godina, mirne je i plašljive naravi te se lako uznemiri ako mu se ljudi naglo približe. "I dalje tražimo našeg Akija. Koncentriramo se na lovce i medije, nadamo se da će netko nešto korisno dojaviti. Puno bi nam značila njegova snimka ili fotografija ako ga prolaznici sretnu, tako da znamo da je živ i da znamo kuda ići u potrazi", ispričali su vlasnici za 24 sata. Dodaju kako gotovo svakodnevno dobivaju dojave da je pas viđen na raznim lokacijama, no nijedna zasad nije potvrđena konkretnim dokazom. "Gotovo svaki dan imamo dojave da su ga negdje vidjeli, ali nijednom nismo dobili konkretan dokaz, tj. fotografiju ili video Akija. Evo, zadnja dojava je da je viđen kraj Pazina, ali ne možemo biti sigurni. Očajni smo", kaže vlasnik.

Ističe i da sada najveću nadu polažu u lovce, uvjereni da je Akija netko u proteklom razdoblju sigurno susreo. Vjeruju da će ponuđena novčana nagrada potaknuti građane da odvoje trenutak i snime psa ako ga uoče. "Molimo i lovce da pregledaju svoje šumske kamere, možda su one snimile Akija u posljednjih 20 dana", apelira vlasnik.