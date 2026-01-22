Naši Portali
VREBA OPASNA POLEDICA

Kraj ledenim danima, ali ne i problemima: Stižu kiša, olujno jugo i prometni kaos

Slavonski Brod: Ledena kiša u poslijepodnevnim satima ubrzo je stvorila opasnu poledicu
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Večernji.hr
22.01.2026.
u 20:10

Prema upozorenju HAK-a, tijekom noći i jutra na cestama u unutrašnjosti mjestimice će vidljivost biti smanjena zbog magle, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima

Nakon izrazito hladnog razdoblja na kopnu, mjestimice i ledenog, kakvo se u siječnju rijetko pamti još od 2017., pa čak i posljednja dva desetljeća, pred nama je osjetno blaže vrijeme. Temperature će postupno rasti, a noćni i jutarnji minusi bit će rijetki i uglavnom slabi, iako će u petak još ponegdje postojati uvjeti za poledicu. Na Jadranu, osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji, završetak siječnja bit će znatno topliji od uobičajenog za ovo doba godine. U unutrašnjosti će se temperature približiti višegodišnjem prosjeku, a povratak hladnoće kakva je obilježila prvu polovicu mjeseca zasad se ne očekuje. Zbog toga će se i preostali snijeg postupno topiti, dok bi novi snježni pokrivač do nedjelje prijepodne mogao pasti samo u najvišim predjelima, a zatim mjestimice i u Gorskom kotaru i Lici. Oborine će biti sve češće, osobito u južnijim dijelovima unutrašnjosti i još izraženije uz obalu. Na Jadranu su mogući obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, najizglednije u nedjelju i početkom ponedjeljka. Zbog jakog i olujnog juga moguće je i plavljenje riva, dok se na sjevernom Jadranu u nedjelju lokalno upozorava i na snažne udare bure, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

U istočnoj Hrvatskoj petak donosi nešto blaže vrijeme nego prethodnih dana, s dnevnom temperaturom oko 3 °C, no noćni i jutarnji minusi i dalje će stvarati opasnost od poledice, osobito uz slabe oborine. Mjestimice se očekuje sumaglica ili magla, dok će se tijekom dana povremeno pojaviti i sunce. Središnja Hrvatska također mora računati na smanjenu vidljivost i poledicu u noćnim i jutarnjim satima. Danju će prevladavati oblačno i uglavnom suho, uz najviše temperature malo iznad ništice. Na zapadu zemlje zatopljenje će biti osjetnije, ali još uvijek ne dovoljno stabilno da se isključi mogućnost smrzavanja kiše, dok će u najvišim planinskim predjelima i dalje povremeno padati snijeg. Jutarnje temperature kretat će se od -3 do 1 °C, uz more između 4 i 8 °C, dok će poslijepodne biti toplije – do 12 °C uz obalu, odnosno do 5 °C u Gorskoj Hrvatskoj.

U južnijim krajevima očekuje se još toplije vrijeme, s dnevnim temperaturama uglavnom između 10 i 13 °C, bez jutarnjih minusa čak i u Dalmatinskoj zagori. Puhat će umjereno jugo, mjestimice i jugozapadnjak, a uz obalu povremeno bura i levant. Vrijeme će biti promjenjivo, uz sunčana razdoblja i povremenu kišu, osobito na otocima, gdje nije isključena ni grmljavina. Na krajnjem jugu zemlje prevladavat će nestabilnije vrijeme s češćim i obilnijim pljuskovima, praćenima grmljavinom. Jugo će biti umjereno do jako, more umjereno valovito, a jutarnje temperature između 6 i 10 °C, dok će dnevne dosezati oko 13 °C. U nastavku razdoblja ostaje razmjerno toplo, uz rijetke minuse u unutrašnjosti i povremenu poledicu. Kiša će biti najčešća u Gorskoj Hrvatskoj, Istri i Dalmaciji, a najizraženija tijekom nedjelje, koja će biti i najvjetrovitiji dan. Tada je u gorju moguć i osjetniji snježni pokrivač, dok će na većini Jadrana puhati jako do olujno jugo, a na sjeveru mjestimice i bura. Temperature će pritom ostati iznad prosjeka za ovo doba siječnja.

Foto: DHMZ

Prema upozorenju HAK-a, tijekom noći i jutra na cestama u unutrašnjosti mjestimice će vidljivost biti smanjena zbog magle, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. U Dalmaciji će se voziti po mjestimice mokrim i skliskim cestama, dok se u unutrašnjosti i gorju očekuju slabe oborine na granici kiše i snijega koje se mogu smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. HAK upozorava i na pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Pojačan promet teretnih vozila očekuje se na graničnim prijelazima Batina, Stara Gradiška, Županja, Bajakovo i Tovarnik, dok bi zbog jakog juga moglo doći do poteškoća u pomorskom prometu.

Snažno nevrijeme napravilo kaos u susjedstvu: Pogledajte dramatične trenutke potopa
vremenska prognoza

