U Venezueli se događa ono što je do jučer bilo nezamislivo

Nakon što je predsjednik Venezuele Nicolás Maduro sa svojom suprugom Cilijom Flores zarobljen i prevezen u Sjedinjene Američke Države zbog suđenja po optužbama povezanim s narkoterorizmom, došlo je do dramatičnog zaokreta u odnosima Caracas –Washington, koji su se godinama pokušavali regulirati sankcijama i političkim pritiscima. Ovaj neočekivani razvoj događaja označio je ključnu prekretnicu u političkoj dinamici zemlje.



Nakon Madurova uhićenja privremena predsjednica Delcy Rodríguez preuzela je vlast, odmah pokrećući sporazume o izvozu nafte, koji su donijeli prve milijunske dolarske prihode i donekle stabilizirali devizno tržište. Podrška ovim ekonomskim mjerama dolazi i od privatnog sektora, koji vidi potencijal za stabilizaciju i povećanje povjerenja investitora, no unatoč tim financijskim pomacima, većina ekonomskih pokazatelja i dalje je izrazito nestabilna. Inflacija je i dalje visoka, s procjenama koje prelaze 400%, a pristup financiranju i kapitalu ostaje ograničen. Realna životna situacija građana ostaje teška, uz nisku kupovnu moć i nezadovoljavajuće plaće. Istodobno, privremena predsjednica Delcy Rodríguez ubrzo je počela čišćenje vlasti od bliskih suradnika Nicolása Madura, uključujući smjenu ministra industrije Alexa Saaba, dugogodišnjeg Madurova saveznika. Saab, 54-godišnjak, bio je ključna figura čavističke politike, a 2021. godine uhićen je u Sjedinjenim Američkim Državama pod optužbom za stvaranje sustava za preusmjeravanje humanitarne pomoći Maduru i njegovoj vladi.