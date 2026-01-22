Naši Portali
Počela nova era

U Venezueli se događa ono što je do jučer bilo nezamislivo

Venezuela’s acting President Delcy Rodriguez during and event in Petare
MIRAFLORES PALACE/REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
22.01.2026.
u 22:29

Privremena predsjednica Delcy Rodríguez počela je čišćenje vlasti od bliskih suradnika Nicolása Madura, pokreće gospodarske reforme...

Nakon što je predsjednik Venezuele Nicolás Maduro sa svojom suprugom Cilijom Flores zarobljen i prevezen u Sjedinjene Američke Države zbog suđenja po optužbama povezanim s narkoterorizmom, došlo je do dramatičnog zaokreta u odnosima Caracas –Washington, koji su se godinama pokušavali regulirati sankcijama i političkim pritiscima. Ovaj neočekivani razvoj događaja označio je ključnu prekretnicu u političkoj dinamici zemlje.

Nakon Madurova uhićenja privremena predsjednica Delcy Rodríguez preuzela je vlast, odmah pokrećući sporazume o izvozu nafte, koji su donijeli prve milijunske dolarske prihode i donekle stabilizirali devizno tržište. Podrška ovim ekonomskim mjerama dolazi i od privatnog sektora, koji vidi potencijal za stabilizaciju i povećanje povjerenja investitora, no unatoč tim financijskim pomacima, većina ekonomskih pokazatelja i dalje je izrazito nestabilna. Inflacija je i dalje visoka, s procjenama koje prelaze 400%, a pristup financiranju i kapitalu ostaje ograničen. Realna životna situacija građana ostaje teška, uz nisku kupovnu moć i nezadovoljavajuće plaće. Istodobno, privremena predsjednica Delcy Rodríguez ubrzo je počela čišćenje vlasti od bliskih suradnika Nicolása Madura, uključujući smjenu ministra industrije Alexa Saaba, dugogodišnjeg Madurova saveznika. Saab, 54-godišnjak, bio je ključna figura čavističke politike, a 2021. godine uhićen je u Sjedinjenim Američkim Državama pod optužbom za stvaranje sustava za preusmjeravanje humanitarne pomoći Maduru i njegovoj vladi.

Ključne riječi
Maduro Donald Trump Delcy Rodriguez Venezuela

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
23:12 22.01.2026.

Šta je sad rusofili i ljevičari , kakvi su komentari?

Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
22:59 22.01.2026.

Gdje god se pojave komunisti iza sebe ostavljaju samo društveno zlo i propast.

LJ
ljudemisi
22:51 22.01.2026.

Nakon 26 godina diktature i tiranije narodu Venezuele jedne od najbogatijih, najljepših i zemljopisno najbolje smještenih od svih zemalja Južne Amerike vraća se boljitak i svjetla budućnost, što su imali prije 1999. godine.

