KOMENTIRAO AKTUALNE TEME

Plenković uoči samita EU-a: 'Trump je u Davosu prilično reterirao, napravio je dva koraka unatrag'

22.01.2026.
u 21:02

Čelnici država članica okupili su se u četvrtak navečer u Bruxellesu na izvanrednom samitu koji je sazvan protekli vikend

Američki predsjednik Donald Trump dosta je reterirao na Svjetskom ekonomskom forumu i danas je situacija potpuno drugačija nego u trenutku kada je sazvan izvanredni samit EU-a, izjavio je u četvrtak hrvatski premijer Andrej Plenković. “Mislim da je stvar u potpunosti drukčija danas nego što je izgledala u trenutku kada je predsjednik Europskog vijeća sazvao izvanredni samit prije svega zbog situacije s Grenlandom”, rekao je Plenković po dolasku na samit.

Čelnici država članica okupili su se u četvrtak navečer u Bruxellesu na izvanrednom samitu koji je sazvan protekli vikend, nakon američkih prijetnji da će zauzeti Grenland i uvesti carine europskim zemljama koje se tome protive, a koje je u međuvremenu predsjednik Donald Trump povukao. “Mislim da je predsjednik Trump dosta reterirao tijekom jučerašnjeg dana u Davosu. On je napravio ne jedan, nego dva koraka unatrag, rekao je da neće biti nikakvih carina i da neće koristiti silu te da je spreman na aranžman u kojem će on i drugi partneri biti zadovoljni”, rekao je Plenković. 

Na pitanje hoće li Hrvatska pristupiti Odboru za mir, koji osniva Trump, Plenković je rekao da je zahvalan na američkom pozivu da sudjeluje u njemu, ali da u hrvatskom pravnom poretku nije moguće nešto što je “prekjučer stiglo da ga se sutra potpiše”. “Kao što nismo mogli mi tako i većina drugih članica EU-a nije mogla i danas ćemo vidjeti kakvi su stavovi naših kolega”, rekao je Plenković.

Čelnici EU-a na samitu će razgovorati o mogućnosti privremene primjene trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur, nakon što je jučer Europski parlament odgodio njegovu ratifikaciju. “Ja mislim da je taj scenarij izgledan i da će doći do privremene primjene”, kaže Plenković. Optužio je oporbene čelnike da u vezi sporazuma s Mercosurom rade dramu za koju nema nikakve potrebe.

“Ukupna hrvatska trgovinska razmjena sa zemljama Latinske Amerike je vrlo mala, a udio poljoprivrede još manji i tu nema nikakva razloga za bojazni da bi taj sporazum ugrozio hrvatske poljoprivrednike, s obzirom da on sadrži brojne zaštitne klauzule i mehanizme”, rekao je. Odbacio je optužbe iz stranke Most, čiji su zastupnici na početku saborske sjednice pustili dio snimke na kojoj Plenković na engleskom jeziku u Davosu govori kako smo "mi mala zemlja, imali smo problem prije 30 godina", prozvavši ga zbog kršenja Deklaracije o Domovinskom ratu

“Jedna skupina potpuno nebitnih, nerelevantnih aktera nastoji jednu riječ ili krivi prijevod ili izvlačenje iz konteksta stavit u formu pet sekundi nekakvih društveno mrežnih nastupa ne bi li generirali mržnju. Dakle, cijela ta ekipa ima samo jedan jedini cilj da generira mržnju i to protiv mene osobno”, rekao je Plenković. “Ja ću svoj posao raditi dalje, znam iza čega stojim, znam što radimo, a ta ekipa potpuno je neimpresivna po bilo kojoj temi, a kamoli po ovim međunarodnim. To su ljudi koji nisu otišli dalje od svog dvorišta”, zaključio je premijer.
Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
Ključne riječi
Donald Trump Davos samit Andrej Plenković Mercosur

LJ
ljudemisi
21:22 22.01.2026.

Zahvaljujući prisebnim, mudrim političarima kao što je naš Plenković Trump je morao prilično reterirati, a morati će još znatno više i to ne samo Trump, već i razni Putini...kada se Europa ujedini u SED - Sjedinjene europske države.

