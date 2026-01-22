Veliko međunarodno priznanje za Istarski turizam: Meneghetti uvršten u prestižni Tatler Travel Guide 2026!

Istra i hrvatski luksuzni turizam dobili su novo snažno međunarodno priznanje. Meneghetti Wine Hotel & Winery 5* uvršten je u Tatler Travel Guide 2026, prestižni godišnji izbor 101 najboljeg hotela svijeta koji svake godine objavljuje legendarni britanski magazin Tatler. Tatler, jedan od najutjecajnijih luksuznih i lifestyle magazina na svijetu s tradicijom duljom od sto godina, dio je izdavačke kuće Condé Nast. Njegov Tatler Travel Guide, koji izlazi isključivo u tiskanom izdanju magazina, smatra se jednim od najselektivnijih i najuglednijih luksuznih vodiča. Ne temelji se na masovnim recenzijama niti komercijalnim kriterijima, već na prethodnom rigoroznom testiranju i kuriranoj selekciji uredničkog tima koji prepoznaje autentičnost, karakter, izvrsnost usluge i jasno definiran luksuzni identitet.

Uvrštenje u ovaj vodič rezervirano je isključivo za hotele koji se ističu autentičnošću, vrhunskom uslugom i snažnom povezanošću s destinacijom, a samo rijetki budu odabrani. U izdanju za 2026. godinu, Tatler je Meneghetti prepoznao kao jednu od vodećih svjetskih luksuznih adresa, istaknuvši njegovu duboku povezanost s istarskim terroirom, vinogradima i gastronomijom. Iz Meneghettija ističu: “Ponosni smo što je Meneghetti prepoznat od strane Tatlera među vodećim hotelima svijeta. Priznanja imaju najveću vrijednost kada odražavaju godine predanog rada i dosljednu posvećenost izvrsnosti. U Meneghettiju luksuz oduvijek proizlazi iz autentičnosti istarske tradicije, zemlje, zanata i ljudi koji ih s poštovanjem oblikuju.

Iz tog razloga Meneghetti živi Istru u punom smislu riječi, s pažnjom i strpljenjem čuvajući njezino nasljeđe, i iznimno smo ponosni što svojim radom i dalje promoviramo Istru kao vrhunsku destinaciju luksuznog turizma.” Podsjetimo, ovo je samo jedno u nizu priznanja kojima se Meneghetti okitio. U 2025. godini osvojio je i nagradu čuvenog Condé Nasta – Condé Nast UK Readers’ Choice Awards 2025, kao jedini hotel iz Hrvatske, s impresivnom ocjenom 95,05 od 100 bodova. Ovo prestižno priznanje temelji se na glasovima više od 182.500 putnika i čitatelja. Osim toga, Meneghetti je iste godine dobio i Michelin ključ čuvenog Michelin Guidea.

Ova priznanja zajedno potvrđuju dugoročnu reputaciju Meneghettija u globalnom luksuznom turizmu. Uvrštenje u Tatler Travel Guide 2026, zajedno s nagradom Condé Nast UK Readers’ Choice 2025 i osvojenim Michelin ključem, još je jedno u nizu međunarodnih priznanja koja potvrđuju poziciju Meneghettija kao predvodnika hrvatskog luksuznog turizma i projekta koji dosljedno gradi reputaciju Istre na globalnoj luksuznoj mapi