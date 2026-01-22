Thompson ilegalno gradio u Čavoglavama, inspekcija mu naložila rušenje objekta

Pjevač Marko Perković Thompson bespravno je gradio na području Čavoglava, što je za 24sata potvrdio i Državni inspektorat. Kako se doznaje, proveden je inspekcijski nadzor tijekom kojeg su utvrđene povrede propisa iz područja gradnje. "Pokrenut je upravni postupak u kojem je doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od 90 dana, od dana zaprimanja tog rješenja, postupi sukladno izreci rješenja tj. ukloni bespravno izgrađene građevine na navedenim česticama", rekli su iz Državnog inspektorata, dodajući kako je postupak građevinske inspekcije i dalje u tijeku.

Emisija Provjereno Nove TV u studenom prošle godine je otkrila da pjevač u Čavoglavama ima dva nelegalno izgrađena objekta. Iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko-kninske županije tada su naveli da za zemljišne čestice na kojima su uočeni objekti nije podnesen zahtjev za izdavanje akata za gradnju, niti potvrda o jednostavnoj građevini. Prema procjeni stručnjaka, iznesenoj u emisiji Provjereno, veća građevina ima oko 150 četvornih metara, dok sjenica zauzima približno 50 četvornih metara. Na trećoj, zasebnoj čestici, nalazi se pristupna cesta te ulazna ograda sa zidom. Nakon nalaza inspekcije kontaktirano je i odvjetničko društvo koje zastupa Thompsona. "Nećemo posebno komentirati slučaj, ali poduzet ćemo sve da zaštitimo njegova prava i interese", rekli su za 24 sata iz Odvjetničkog društva Višić&Višić.