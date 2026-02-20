Naši Portali
VOZAČI ZATEČENI

FOTO Netko je na autocesti zaboravio cisternu: Policija brzo našla vozača

Foto: Granični prijelaz Maljevac/Facebook
Autor
Lorena Posavec
20.02.2026.
u 18:47

Jedan od vozača s autoceste prijavio je incident

Na društvenim mrežama pojavila se informacija o incidentu na autocesti u blizini Draganića. Naime, na dionici nakon benzinske postaje Tifon u smjeru Zagreba se s tegljača otkačila plinska cisterna. U objavi se vozače upozorava da obrate pozornost na retrovizore i provjere nedostaje li kome prikolica. 

Kako su nam potvrdili iz PU karlovačke, prva dojava zaprimljena je oko 11:15 sati. Jedan od vozača s autoceste prijavio je da se na cesti nalazi cisterna. Policija je potom pronašla vozača kamiona, a kako navode, upućen je na izvanredni tehnički pregled vozila kojim će se utvrditi zašto se cisterna odvojila tijekom vožnje.

Objava je izazvala i niz duhovitih reakcija na društvenim mrežama. Dok su neki u šali komentirali kako je vozaču "bilo fora kako kamion sam od sebe manje troši", drugi su se našalili rečenicom "Ne možete tu parkirat". Pojavio se i imaginarni dijalog policajca i vozača: "Zaustavio policajac kamionđiju: 'Gospodine, ne radi vam desno svjetlo' – Je*eš svjetlo, gdje mi prikolica?" Neki su ironično primijetili da "možda nije imao dovoljno za cestarinu", dok su drugi zaključili kako je "sreća da je lijepo parkirala na zaustavnu traku".

