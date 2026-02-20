Gradonačelnik Velike Gorice: Nakon intenzivnih pregovora posljednjih nekoliko dana, hitne službe vraćaju se na Rebro

Nakon nekoliko dana intenzivnih i, kako doznajemo, vrlo zahtjevnih pregovora, Grad Velika Gorica dobio je važne vijesti iz Ministarstva zdravstva. Riječ je o pitanju koje je posljednjih dana izazvalo zabrinutost među građanima – organizaciji prijevoza hitnih pacijenata i dostupnosti pravodobne medicinske skrbi. U situacijama kada minute odlučuju o životu, svaka administrativna odluka ima stvarne i ozbiljne posljedice. Upravo zato gradska uprava reagirala je brzo, tražeći rješenje koje će osigurati sigurnost i jednak standard zdravstvene zaštite za sve sugrađane.

Nakon intenzivnih pregovora, gradonačelnik Krešimir Ačkar postigao je dogovor u Ministarstvu zdravstva, koje je vratilo hitne službe na Rebro. Javnosti je poznato da je došlo do pomutnje oko prijevoza hitnih pacijenata zbog odluke da se prevoze u tri zagrebačke bolnice – Dubravu, Sestre milosrdnice i Sveti Duh. U takvim okolnostima bilo je iznimno teško osigurati pravodobnu hitnu pomoć zbog većih udaljenosti i prometnih opterećenja.

„Nismo to mogli pustiti tako zbog objektivnih razloga i zato sam zatražio sastanak s ministricom kako bismo pronašli drugo rješenje. Zajednički smo ga i pronašli, na dobrobit naših sugrađana“, kazao je gradonačelnik Ačkar te zahvalio ministrici Hrstić na razumijevanju i pomoći, kao i voditelju velikogoričke hitne medicinske službe Siniši Golubu. Velikogoričani se tako vraćaju u uobičajeni režim hitne medicinske pomoći, a gradonačelnik je još jednom pokazao da su mu njegovi sugrađani doista na prvom mjestu.