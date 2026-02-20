Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVODOBNA HITNA POMOĆ

Gradonačelnik Velike Gorice: Nakon intenzivnih pregovora posljednjih nekoliko dana, hitne službe vraćaju se na Rebro

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/4
Autor
Hassan Haidar Diab
20.02.2026.
u 19:26

Javnosti je poznato da je došlo do pomutnje oko prijevoza hitnih pacijenata zbog odluke da se prevoze u tri zagrebačke bolnice – Dubravu, Sestre milosrdnice i Sveti Duh

Nakon nekoliko dana intenzivnih i, kako doznajemo, vrlo zahtjevnih pregovora, Grad Velika Gorica dobio je važne vijesti iz Ministarstva zdravstva. Riječ je o pitanju koje je posljednjih dana izazvalo zabrinutost među građanima – organizaciji prijevoza hitnih pacijenata i dostupnosti pravodobne medicinske skrbi. U situacijama kada minute odlučuju o životu, svaka administrativna odluka ima stvarne i ozbiljne posljedice. Upravo zato gradska uprava reagirala je brzo, tražeći rješenje koje će osigurati sigurnost i jednak standard zdravstvene zaštite za sve sugrađane.

Nakon intenzivnih pregovora, gradonačelnik Krešimir Ačkar postigao je dogovor u Ministarstvu zdravstva, koje je vratilo hitne službe na Rebro. Javnosti je poznato da je došlo do pomutnje oko prijevoza hitnih pacijenata zbog odluke da se prevoze u tri zagrebačke bolnice – Dubravu, Sestre milosrdnice i Sveti Duh. U takvim okolnostima bilo je iznimno teško osigurati pravodobnu hitnu pomoć zbog većih udaljenosti i prometnih opterećenja.

„Nismo to mogli pustiti tako zbog objektivnih razloga i zato sam zatražio sastanak s ministricom kako bismo pronašli drugo rješenje. Zajednički smo ga i pronašli, na dobrobit naših sugrađana“, kazao je gradonačelnik  Ačkar te zahvalio ministrici Hrstić na razumijevanju i pomoći, kao i voditelju velikogoričke hitne medicinske službe Siniši Golubu. Velikogoričani se tako vraćaju u uobičajeni režim hitne medicinske pomoći, a gradonačelnik je još jednom pokazao da su mu njegovi sugrađani doista na prvom mjestu.
Pogledajte kako danas izgleda Sljeme
Ključne riječi
Krešimir Ačkar Velika Gorica rebro hitna pomoć

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slinavelhagep
20:32 20.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekoliko kilograma!~~---> bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!