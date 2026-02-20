Trump bijesan nakon odluke Vrhovnog suda: 'Ovo je sramota, a suci koji su to odlučili su budale. Sad ću uvesti globalne carine'

Donald Trump obraća se javnosti nakon što mu je Vrhovni sud odluku o carinama proglasio nezakonitom. "Ovo je razočaravajuće. Sramim se nekih sudaca Vrhovnog suda koji nemaju hrabrosti učiniti ono što je dobro za našu zemlju", rekao je Trump s govornice u sobi u Bijeloj kući.

Tijekom svog prvog mandata, Trump je imenovao konzervativne suce Amy Coney Barrett i Neila Gorsucha, koji su se pridružili predsjedniku Vrhovnog suda Johnu Robertsu i trojici liberalnih sudaca u većini. "Oni su protiv svega što Ameriku ponovno čini snažnom, zdravom i velikom. Oni su također, iskreno rečeno, sramota za našu naciju, ti suci, budale su“, rekao je Trump i dodao "Želio bih zahvaliti i čestitati sucima Thomasu Alitu i Kavanaughu na njihovoj snazi, mudrosti i ljubavi prema našoj zemlji“.

Američki predsjednik izjavio je da postoje alternativni načini uvođenja carina koji bi mogli donijeti čak i veće prihode od izvanrednih ovlasti čija je primjena sada zabranjena sudskom odlukom. "Sada će se koristiti druge alternative kako bi se zamijenile one koje je sud pogrešno odbacio. Imamo alternative“, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Dodao je kako su nove mogućnosti, prema njegovu tumačenju, potvrđene upravo odlukom koju je sud donio istoga dana. "Sada ću ići u drugom smjeru, vjerojatno u smjeru u kojem sam trebao ići prvi put“, rekao je, naglasivši kako je taj pristup "još jači od našeg izvornog izbora“.

Trump je pritom naveo da razmatra korištenje različitih zakona i pravnih osnova, uključujući Zakon o trgovini iz 1974. godine i Zakon o proširenju trgovine iz 1962., ali je upozorio da bi takav postupak mogao trajati dulje jer mnoge od tih opcija zahtijevaju provođenje istraga prije nego što se carine mogu uvesti. Unatoč tome, Trump tvrdi kako je sudska odluka zapravo dodatno učvrstila njegove ovlasti. "Odluka je učinila predsjednikovu sposobnost reguliranja trgovine i nametanja carina snažnijom i kristalno jasnom“, istaknuo je.

Izjavio je i da će uvesti globalnu carinu od 10 posto, pozivajući se na trgovinski zakon poznat kao Sekcija 122. U odluci donesenoj s omjerom glasova 6 prema 3, suci su zaključili da Trump nije imao ovlasti za uvođenje sveobuhvatnih carina, pozivajući se na izvanredne ekonomske ovlasti koje je koristio kao pravni temelj. Međutim, za razliku od ranijih carina koje je uveo, nove mjere mogu ostati na snazi najviše 150 dana, osim ako Kongres ne odobri njihovo produljenje. Trump je također rekao novinarima da će pokrenuti nekoliko novih istraga koje su nužan preduvjet za uvođenje dodatnih carina prema drugom trgovinskom zakonu, poznatom kao Sekcija 301.

U presudi nije navedeno treba li i na koji način država postupiti s novcem koji je već prikupljen kroz carine, a za čiji povrat se sada očekuje da će kompanije pokrenuti sudske postupke. "Zar ne biste pomislili da bi ubacili jednu rečenicu u kojoj bi rekli zadržite novac ili nemojte zadržati novac? To uopće nije spomenuto. Na sudovima ćemo završiti sljedećih pet godina", rekao je američki predsjednik.

Predsjednik je ranije isticao prihode od carina kao dokaz uspješnosti svoje trgovinske politike, tvrdeći da su one obogatile državu i donijele korist američkim građanima. S druge strane, njegovi kritičari upozoravaju da teret carina u konačnici snose potrošači, te ističu kako se očekuje da će brojne kompanije ubrzano pokrenuti postupke kako bi dobile povrat novca koji su uplatile državi tijekom protekle godine.