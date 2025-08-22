Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SPAŠAVANJE U KINI

Puknuo kabel na mostu, poginulo sedam radnika: Nesreća na gradilištu preko Žute rijeke, traga se za devet osoba

Ilustracija
Li Gang/XINHUA
VL
Autor
Tomislav Delač/Hina
22.08.2025.
u 07:01

Nesreće na gradilištima i u tvornicama česte su u Kini, obzirom na ogromnu veličinu zemlje, ali i zbog ponekad nedovoljnih sigurnosnih standarda.

Sedam osoba je poginulo, a devet drugih se vodi kao nestalo nakon što je u petak puknuo kabel na mostu u izgradnji na sjeverozapadu Kine, izvijestili su državni mediji. Petnaest radnika i jedan građevinski menadžer bili su na gradilištu mosta preko Žute rijeke u provinciji Qinghai kada je sajla pukla oko 3 sata ujutro (19:00 GMT u četvrtak), prema pisanju People's Dailyja.

Most je čelična rešetkasta lučna konstrukcija dizajnirana za željeznički promet. Slike koje je objavio People's Daily prikazuju djelomično izgrađeni most, njegov središnji dio još uvijek je nedovršen te okružen s dvije ogromne skele i nekoliko dizalica. U tijeku je spasilačka operacija.

Nesreće na gradilištima i u tvornicama česte su u Kini, obzirom na ogromnu veličinu zemlje, ali i zbog ponekad nedovoljnih sigurnosnih standarda. U prosincu 2024.  13 osoba prijavljeno je kao nestalo nakon urušavanja na velikom željezničkom gradilištu u Shenzhenu, metropoli na jugu zemlje. No, nije bilo prijavljenih preživjelih.

Ključne riječi
nesreća Kina

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar kozorog
kozorog
07:09 22.08.2025.

nesreće u kini su česte... pa moraju i biti, jer grade i rade više od ostatka svijeta zajedno. oni grade sad više mostova nego čitav svijet skupa. oni u 3 godine potroše više cementa i betona nego je amerika potrošila u čitavom 20 stoljeću. službeni podaci. na svu sreću, kod nas nema puno nesreća, ne gradimo puno, a i ti koji stradaju su strani radnici, koji 'nisu poštivali sigurnosne standarde u rh'...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još