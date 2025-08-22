Puknuo kabel na mostu, poginulo sedam radnika: Nesreća na gradilištu preko Žute rijeke, traga se za devet osoba

Sedam osoba je poginulo, a devet drugih se vodi kao nestalo nakon što je u petak puknuo kabel na mostu u izgradnji na sjeverozapadu Kine, izvijestili su državni mediji. Petnaest radnika i jedan građevinski menadžer bili su na gradilištu mosta preko Žute rijeke u provinciji Qinghai kada je sajla pukla oko 3 sata ujutro (19:00 GMT u četvrtak), prema pisanju People's Dailyja.
Most je čelična rešetkasta lučna konstrukcija dizajnirana za željeznički promet. Slike koje je objavio People's Daily prikazuju djelomično izgrađeni most, njegov središnji dio još uvijek je nedovršen te okružen s dvije ogromne skele i nekoliko dizalica. U tijeku je spasilačka operacija.
Nesreće na gradilištima i u tvornicama česte su u Kini, obzirom na ogromnu veličinu zemlje, ali i zbog ponekad nedovoljnih sigurnosnih standarda. U prosincu 2024. 13 osoba prijavljeno je kao nestalo nakon urušavanja na velikom željezničkom gradilištu u Shenzhenu, metropoli na jugu zemlje. No, nije bilo prijavljenih preživjelih.
China's Ministry of Emergency Management has dispatched a work team to guide the rescue and response efforts following a cable break accident at Jianzha Yellow River Bridge on Sichuan-Qinghai railway that leaves 7 dead, 9 missing. The team has been instructed to immediately go to… pic.twitter.com/kBhs0A3BXi— Global Times (@globaltimesnews) August 22, 2025
