PREMINULA JE U BOLNICI

Teška nesreća u Osijeku: Na ženu naletio automobil. Preminula je

25.10.2025.
u 07:38

Vozač je na mjestu nesreće alkotestiran i utvrđeno je da nije bio pod utjecajem alkohola.

Na kružnom toku koji spaja Bosutsku i Drinsku ulicu s Vinkovačkom cestom u Osijeku jučer je oko 18.15 sati došlo do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala 73-godišnja pješakinja. Prema informacijama iz Policijske uprave osječko-baranjske, nesreća se dogodila kada se 35-godišnji vozač osobnog automobila, izlazeći iz kružnog toka, na obilježenom pješačkom prijelazu na Vinkovačkoj cesti nije zaustavio na vrijeme kako bi propustio pješake. Prednjim lijevim dijelom vozila udario je pješakinju koja se kretala u smjeru istok–zapad.

Od siline udara žena je pala na kolnik te je s teškim ozljedama hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je, unatoč naporima liječnika, preminula u Klinici za kirurgiju. Vozač je na mjestu nesreće alkotestiran i utvrđeno je da nije bio pod utjecajem alkohola.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.
Avatar Scuderia
Scuderia
08:26 25.10.2025.

Činjenica je da se ovo može dogoditi svima. U gradskom prometu moraš imati oči svuda. Fokusiraš se na automobile oko sebe i onda ne primjetiš biciklista, romobil ili pješaka koji je uskočio na zebru s pravom prednosti, ali pri tome se zaboravlja da ga vozač mora primjetiti u sekundi inače te prednosti u zbilji nema. Nekad nisi siguran kud voziš, u gradu je mnogo veća gužva... Usmrtiš nekoga vozeći 40 kmh u trenu, nisi niti dirnuo kočnicu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Kupnja