Teška nesreća u Osijeku: Na ženu naletio automobil. Preminula je

Na kružnom toku koji spaja Bosutsku i Drinsku ulicu s Vinkovačkom cestom u Osijeku jučer je oko 18.15 sati došlo do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala 73-godišnja pješakinja. Prema informacijama iz Policijske uprave osječko-baranjske, nesreća se dogodila kada se 35-godišnji vozač osobnog automobila, izlazeći iz kružnog toka, na obilježenom pješačkom prijelazu na Vinkovačkoj cesti nije zaustavio na vrijeme kako bi propustio pješake. Prednjim lijevim dijelom vozila udario je pješakinju koja se kretala u smjeru istok–zapad.

Od siline udara žena je pala na kolnik te je s teškim ozljedama hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je, unatoč naporima liječnika, preminula u Klinici za kirurgiju. Vozač je na mjestu nesreće alkotestiran i utvrđeno je da nije bio pod utjecajem alkohola.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.