Terete ga za seksualno zlostavljanje pasa, on se ne pojavljuje na sudu 6 godina. Spis je dovukao do zastare

Uhićen si u rujnu 2015. pod sumnjom da si fizički i seksualno zlostavljao svoje pse. U međuvremenu si zaposlen u Europskom parlamentu, a za postupak koji se protiv tebe vodi ni najmanje te nije briga.

Nadaš se da će prije presude, bilo kakve, otići u zastaru. Na sudu se pojavljuješ. Ispričavaš se bolešću, ne primaš pozive, tražiš izuzeća sutkinje i cijelog suda. I tako se ponašaš šest godina, a spis uskoro ide u zastaru. Za tobom raspisana tjeralica, a sud je odlučio da će ti se suditi u odsutnosti.

Tako bi se najkraće mogao opisati slučaj Ivora Ivaniševića (44), koji godinama uspješno izbjegava hrvatsko pravosuđe. Optužen je da je godinama fizički i seksualno zlostavljao svoje pse, rodezijske goniče, te da je sve što im je radio, snimio i pospremao na CD-e. Suđenje mu je trebalo biti nastavljeno prošli tjedan na Općinskom kaznenom sudu, no njegov odvjetnik Boris Vinčić je zatražio izuzeće sutkinje Jasne Zoretić Rendulić te svih sudaca Općinskog kaznenog suda. No zahtjev im je odbijen, a za idući tjedan zakazane su tri rasprave, na kojima se Ivanišević, vrlo izvjesno neće pojaviti.

Vinčić je izuzeće sutkinje tražio smatrajući da je pristrana, te da je kršila Ivaniševićeva prava. U zahtjevu za izuzećem je navedeno i da se postupak protiv Ivaniševića vodi šest godina, no branitelj tvrdi da Ivanišević nije za to kriv. Navedeno je i da je Ivaniševićev branitelj obavijestio sud da je na godišnjem te da nije dobivao pozive za raspravu, te da je sud postavio Ivaniševiću branitelja po službenoj dužnosti. Kada se taj branitelj nije pojavio zbog bolesti, postavljen je novi. Kako je veći broj rasprava bio zakazan tijekom srpnja, Vinčić smatra da je sutkinja pristrana jer "pod svaku cijenu želi završiti spis prije nastupa zastare", pa je zatražio njezino izuzeće koje je odbijeno kao neosnovano.

Što se točno posljednjih šest godina događalo sa spomenutim spisom ili kako legalnu opstrukciju obrane dovesti do savršenstva pojašnjeno je vrlo detaljno u odluci kojom je odbija Ivaniševićev zahtjev za izuzećem sutkinje Zoretić Rendulić i svih sudaca Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Ivanišević je uhićen u rujnu 2015. i tada je prvi put ispitan u nazočnosti odvjetnika. Tada je upozoren da se mora odazivati pozivima suda. Isto upozorenje je dobio i mjesec dana kasnije kada mu je ukinut istražni zatvor. Optužnica je Općinskom kaznenom sudu dostavljena u studenom 2016., a Ivaniševiću je dostavljena preko oglasne ploče jer mu se nije mogla osobno uručiti, što za sud znači da je već tada izbjegavao primati sve što mu je sud slao.

U svibnju 2017. nije se pojavio na raspravi, a na toj je raspravi bio njegov odvjetnik. Nije došao ni na raspravu u studenom 2017. prije koje mu je sud u šest navrata pokušao uručiti poziv. Njegov je odvjetnik došao i na ovu raspravu, a uvidom u spis sud je ustanovio da se Ivaniševiću nije mogla uručiti nijedna jedna odluka suda ili podnesak.

To tako traje do travnja 2019., kada umjesto Ivaniševića na raspravu ponovo dolazi njegov odvjetnik, a Ivanišević ne dolazi ni na rasprave u srpnju i rujnu 2019. Sve dostave poziva su vraćene neuručene, a sud ih je slao na sve Ivaniševićeve adrese koje ima u spisu. Na jednu od rasprava u rujnu 2019. nije došao ni njegov odvjetnik, a nakon svih tih izbjegavanja dolazaka na sud, za Ivaniševićem je raspisan europski uhidbeni nalog.

U nekom trenutku, mijenja se sudac kojem je dodijeljen spis, a kada je spis dospio u referadu sutkinje Zoretić Rendulić, sutkinja poduzima sve radnje kako bi dovršila predmet koji je hitan jer mu prijeti apsolutna zastara. Što su suci koji su radili na tom predmetu poduzeli da ne dođe do zastare kontroliralo je i Ministarstvo pravosuđa.

Uglavnom sutkinja Zoretić Rendulić je raspravu zakazala u siječnju ove godine, a pozivi su Ivaniševiću upućeni čak i preko Interpola. No on na raspravu ponovo ne dolazi, već dolazi njegov odvjetnik. Mjesec dana kasnije Ivanišević opet nije došao na raspravu, a ovaj se put nije pojavio ni njegov odvjetnik jer je imao COVID.

Kako je Ivanišević konstantno nedostupan, doneseno je rješenje da mu se sudi u odsutnosti, određen mu je istražni zatvor, raspisna je tjeralica i EUN. Rješenje o suđenju u odsutnosti postalo je pravomoćno 5. srpnja, a na raspravi 14. srpnja nije se pojavio ni Ivanišević ni njegov odvjetnik, i to zbog neuredne dostave branitelju, kojem je poziv u pretinac dostavljen 9. srpnja, no nije podignut. Sud je branitelja na raspravu pozvao i preko e-maila, a 19. srpnja branitelj sudu dostavlja podnesak da je na godišnjem do 27. kolovoza, no ne navodi tko će ga mijenjati na raspravama koje su ranije zakazane.

Sud potom Ivaniševiću postavlja čak dva branitelja po službenoj dužnosti, što je smatra suda njegova obveza kada je riječ o hitnim i prioritetnim predmetima, što ovaj bez sumnje je, jer mu prijeti apsolutna zastara. Jedna rasprava je održana 29. srpnja, a na raspravi 2. rujna Ivaniševićev branitelj je tražio izuzeće sutkinje Rendulić Zoretić, što je rezultirao još jednom odgodom.

