Četvorica priznala te ukupno osuđena na 24 godine zatvora. Ostali čekaju početak suđenja

Ovo što se meni stavlja na teret, nije čak ni konstrukcija nego lov na vještice. U optužnici se navodi da sam ja neki organizator grupe čiji je cilj bio preuzeti primat na području trgovine marihuanom i kokainom.

No ne zna se gdje sam se s ostalima našao, gdje smo mi to trebali prodavati. A što se tiče optužbi za iznudu nad Zvonkom Giljanovićem, mogu reći da je to tek primjer Darwinove evolucije.

Navodi se da sam ga iznuđivao u prosincu tri puta i to u vrijeme kada sam bio na području Španjolske, Austrije i Zagreba, a ne u Splitu - neki su od argumenta Željka Rajića kojim je on nedavno na sjednici optužnog vijeća na Županijskom sudu u Splitu, pokušavao osporavati navode USKOK-a

A ti navodi USKOK-a kažu da je on bio na čelu zločinačke organizacije, čiji su pripadnici uhićeni u ožujku 2019. te je od tada dio njih u splitskom zatvoru na Bilicama. Terete se za više pokušaja ubojstva uključujući i pokušaj ubojstva Joze Čabraja, koji je do sada preživio nekoliko napada na svoj život, iznuđivanja, paleže vozila i trgovinu drogom. Optužnica protiv svih njih podignuta je još početkom 2020., no nakon toga, kako obično biva, suočila se brojim peripetijama.

Jer optuženici su tvrdili da su snimke tajno snimljenih dokaza nezakonite, sporan im je bio iskaz ugroženog svjedoka Noae...Zbog svega toga tražili su izdvajanja dokaza za koje su tvrdili da su nezakoniti, nakon čega se u sve se umiješao i Vrhovni sud koji je neke žalbe optuženika prihvaćao, a neko odbijao. Na koncu, nedavno je optužnica za dio optuženika postala pravomoćna, dok je za dio postupak razdvojen jer su odlučili priznati krivnju te se nagoditi s USKOK-om.

Prvi koji se nagodio s USKOK-om još ranije bio je Petar Vuknić, koji je temeljem sporazuma bio osuđen na tri i pol godine zatvora. No on je kasnije tu nagodbu na koju je pristao i koju je potpisao, osporavao, tvrdeći da nije znao da nagodba podrazumijeva i da on priznaje da je član zločinačke organizacije. A tvrdio je i da nije znao da bi i kasnijem postupku od optuženika postao svjedok, što je usput budi rečeno uobičajena praksa u sudskim postupcima u kojima postoje nagodbe s tužiteljstvom.

Sporno je bilo i što on za nagodbu s USKOK-om nije imao pristanak žrtve, a to je u ovom slučaju bio Čabraja. Postupak je u odnosu na njega razdvojen u srpnju, a kako će se te razriješiti tek će se vidjeti. U međuvremenu, njegovim stopama, sklapanjem nagodbe krenuli su i Duje Pivčević, Robert Žuvela, Lani Ban i Ivan Poljičanin.

Oni su priznali krivnju, te su prema pisanju Slobodne Dalmacije ukupno osuđeni na 24 godine zatvora. Pivčević je po nagodbi osuđen na 11 godina zatvora, Žuvela na sedam godina, Ban na četiri godine zatvora, a Poljičanin na dvije godine zatvora.

Hoće li i oni naknadno osporavati svoje nagodbe, tek će se vidjeti, no na koncu od prvotno 14 optuženih, na optuženičkoj klupi ostalo je njih devet, s tim da će se Hrvoju Kovčaliji suditi u odsutnosti jer je već mjesecima nedostupan. Osim Rajića, još su optuženi Ante Vučko, Tonći Mikelić, Liridon Berisha, Anita Erceg, Roko Rodin i Nikica Jakšić.

U istražnom zatvoru su Raić, Vučko i Mikelić, dok je Berisha u Lepoglavi gdje izdržava kaznu od 16 godina zatvora zbog ubojstva Ante Prnjaka. No Rajić, Vučko i Mikelić uskoro bi mogli i izaći iz istražnog zatvora jer im maksimalni pritvor, s obzirom na to da su iz rešetaka već dvije i pol godine, a suđenje im nije ni počelo.

Svi oni niječu krivnju, a prije nego su uhićeni su duže vrijeme tajno praćeni i prisluškivani. Osim toga, prema optužnici, Čabraju su pokušali ubiti tako što su ga namamili preko jedne djevojke.

Optuženi su i da su vrijeme dok je Ivan Giljanović bio u bijegu zbog pokušaja ubojstva Marka Bekavaca, zapalili automobil njegove supruge te da su prijetili njegovom ocu, kojeg su prema tvrdnjama USKOK-a i iznuđivali. Giljanović se naknadno predao te je za pokušaj ubojstva nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora.

