STRAVA U VELIKOJ BRITANIJI

Dvojica Afganistanaca silovali 15-godišnjakinju: Dobili višegodišnji zatvor

engleska policija
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
08.12.2025.
u 20:22

Dvojac je odvukao tada alkoholiziranu djevojčicu od njezinih prijatelja, rekli su tužitelji lokalnom sudu

Dvojica afganistanskih tinejdžera koji su prošle godine stigli sami u Veliku Britaniju u ponedjeljak su osuđeni na duge zatvorske kazne zbog silovanja 15-godišnjakinje u središnjoj Engleskoj.  Jan Jahanzeb i Israr Niazal, obojica sedamnaestogodišnjaci, napali su žrtvu u lipnju u parku u gradiću Leamington Spa smještenom nekoliko desetaka kilometara jugoistočno od Birminghama. 

Dvojac je odvukao tada alkoholiziranu djevojčicu od njezinih prijatelja, rekli su tužitelji lokalnom sudu. Sud je na saslušanju prikazao snimku koju je žrtva uspjela snimiti tijekom napada, a na kojoj se čuje kako plače i poziva upomoć.  Kaznena djela tražitelja azila, posebno seksualna, postala su goruće političko pitanje u Britaniji u vrijeme dok laburistička vlada pokušava pronaći rješenje za zaustavljanje tisuća migranata koji na gumenim čamcima stižu iz kontinentalne Europe.

Afganistanski državljanin prošli je mjesec priznao da je silovao 12-godišnjakinju u Nenatonu u središnjoj Engleskoj, a Etiopljanin je pritvoren u rujnu nakon što je osuđen zbog seksualnog napada na tinejdžerku i još jednu ženu u Eppingu, sjeverno od Londona. 

Jahanzebu, koji će početkom 2026. postati punoljetan, izrečena je kazna od deset godina i osam mjeseci, a Niazalu devet godina i deset mjeseci.  Jahanzebov odvjetnik rekao je da je njegov klijent sam preko Europe stigao u Britaniju u siječnju, u svom četvrtom pokušaju prelaska La Manchea. Nakon izdržavanja kazne prijeti mu automatska deportacija. Niazalov odvjetnik kazao je da je on došao u Britaniju prošlog studenog u bijegu od talibana koji su mu ubili oca, pripadnika afganistanske vojske. 

Ključne riječi
Velika Britanija maloljetnica silovanje Afganistanci

NI
nitkoinista
20:38 08.12.2025.

zar ih nije lakse vratiti u afganistan da im njihovi presude 3 min nakon slijetanja?

