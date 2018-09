Šefa Bernardića dio stranačkog vodstva nagovarao na ostavku, dio žestoko branio

Davor Bernardić do daljnjeg ostaje na čelu SDP-a. Sastanak dobrog dijela stranačkog vodstva na kojem ga se puna četiri sata nagovaralo da odstupi dobrovoljno s mjesta predsjednika SDP-a, kao što se moglo i očekivati, nije do kraja urodio plodom.

Pa je odlučeno je da će se nova runda “pregovora“ održati u nedjelju kada će se Bernardiću ponovno pokušati objasniti zbog čega je najbolje da sam podnese ostavku na čelno mjesto.

Na sastanak je stigla većina članova Predsjedništva stranke koji su do jučer svi redom podržavali Davora Bernardića pa i potpredsjednici stranke Zlatko Komadina i Rajko Ostojić bez kojih Bernardić nikad ne bi ni postao šef stranke te dvoje stranačkih tajnika, politički tajnik Davorko Vidović i glavni tajnik Nikša Vukas.

Zanimljivo je da nisu baš svi prisutni na sastanku, kako se neslužbeno može čuti, bili za to da Bernardić odstupi već su ga žestoko branili. Neki članovi vodstva i dalje su za aktualnog šefa te je vjerojatno i to razlog zbog kojeg će se održati još jedan sastanak s istom temom u nedjelju, ponovno na tajnoj lokaciji. No neće samo vikend biti buran za Bernardića. Već u ponedjeljak, a što je također odlučeno na jučerašnjem sastanku, trebala bi se održati zajednička sjednica Predsjedništva stranke i Kluba zastupnika SDP- u kojem dvije trećine zastupnika traži da Bernardić ode s mjesta šefa i da se raspišu novi izbori u stranci.

Tu zajedničku sjednicu još je ljetos izglasao, i to jednoglasno, Glavni odbor stranke, a na njoj bi moglo biti vrlo burno. Ne uspiju li članovi vodstva koji su do nedavno Bernardića podržavali, a sada i sami žele da odstupi, nagovoriti da podnese ostavku nije isključeno da će Bernardić na toj sjednici doista zatražiti podršku za svoje instaliranje na mjesto šefa Kluba.

Inače, sjednica Kluba zastupnika već je zakazana za utorak u 17 sati i u ovom je trenutku teško zamisliti da bi, dođe li na njoj do glasanja, Bernardić nakon svega mogao postati i šef Kluba. Naravno, postoji opcija i da Bernardić odluči u tom slučaju odigrati partiju do kraja i sve zastupnike koji budu protiv odluke vodstva da upravo on preuzme klub pokuša izbaciti iz stranke. Pa radilo se i o 15-20 zastupnika.

Nema sumnje da je to scenarij u kojem Bernardić ne bi bio usamljen i koji priželjkuju još neki u vodstvu SDP-a. No bio bi to vrlo drastičan potez koji bi vodio prema raskolu stranke, a za koji bi Bernardić morao dobiti podršku i u vodstvu i na Glavnom odboru.