Svjedok: Vidio sam da u ruci ima pištolj, a Antonijo mi je kazao: Kreten me pogodio!, a onda je klonuo

- Mom bratu Antoniju je trebao novac, pa smo on i ja krenuli pokupiti sekundarne sirovine iz kruga tvornice TPK Nova. Bratu sam kazao da ću mu ja dati novca koliko mu treba, no on me na kraju ipak nagovorio da odem s njim tamo. Kroz prozor smo vidjeli kante s bojom, a kada sam vidio koliko vrijede, odlučili smo ih uzeti. Međutim kada smo odlazili, uključio se alarm. Zaštitar je došao za par minuta. Kad nas je ugledao povikao je "Sad ću vam j.... mater" i zapucao je u zrak - kazao je Dean Dražić.

On je na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočio u nastavku suđenja Siniši Pavloviću (48), zaštitaru Noky securytia, optuženom za ubojstvo Antonija Dražića (36) i pokušaj ubojstva njegova brata Deana Dražića. Optužnica protiv Pavlovića je podignuta koncem 2024., postala je pravomoćna u siječnju, a njome ga se tereti da je 21. srpnja 2024. u 16.20 u krugu tvornice TPK Nova, u kojoj je radio kao zaštitar, uočio dvojicu muškaraca koji su, kako je u optužnici navelo tužiteljstvo, činili protupravne radnje. Kada su ugledali zaštitara počeli su bježati. Pavlović im je povikao. - Stanite ili ću pucati!

No muškarci nisu stali, a Pavlović se tereti da je ispalio nekoliko hitaca iz službenog pištolja u njihovom smjeru. Jedan ispaljeni hitac pogodio je Antonija Dražića u tijelo, nanijevši mu prostrjelnu ranu, od koje je i preminuo. Nakon što je Antonijo Dražić pogođen, njegov brat ga je odvukao u obližnju šumu, a zatim je u pomoć zvao i neke svoje prijatelje te policiju. Pavlović se nakon pucnjave bio udaljio, no malo kasnije je nađen i priveden. On je, kako je kasnije utvrđeno, ispalio četiri hica.

U svom iskazu Dean Dražić je opisao i kako su on i njegov brat bježali. - U jednom sam se trenutku okrenuo prema zaštitaru i vidio da prema nama ima ispruženu ruku s pištoljem. Pucao je prema nama. Čuo sam kako Antonio govori: "Kreten me pogodio". No nisam na njemu vidio krv. Iznenada je klonuo, pa sam ga obujmio i povukao van iz tvorničkog kruga. Bio je blijed, usta su mu bila plava. Pokušao sam ga držati budnim - iskazivao je svjedok.

Odgovarajući na pitanja Dean Dražić je kazao da mu nije bilo jasno zašto je zaštitar pucao kada je vidio da bježe. Upitan traži li odštetu od zaštitara zbog bratove smrti, svjedok je prvo upitao: - Hoće li to vratiti mog brata? No na karaju je ipak kazao da će tražiti odštetu.

Pavlović, koji je kao zaštitar radio 22 godine, cijelu je situaciju opisao malo drugačije. Među ostalim je kazao da je tog dana dobio poziv iz centrale u kojem mu je rečeno da se oglasio alarm u tvornici TPK Nova. - Znao sam do koje zgrade moram doći, ali nisam žurio da se ne sretnem s provalnicima. Da mogu vratiti vrijeme kasnio bih još više. Dao bih im 150 eura samo da ih ne sretnem. Kada sam stigao na mjesto provale, vidio sam trojicu s fantomkama. Vikao sam: "Stoj, pucat ću!". Nakon toga sam ispalio hitac u zrak. Nisam imao namjeru nikoga raniti. Od ograde se ne vidi cijela livada, nisam znao koliko ih ima. Strepio sam jer nisam znao imaju li oružje - kazao je Pavlović.

Dodao je da je netko vikao "Pucaj, pucaj", da bi potom rekao kako je moguće i da je netko zapravo vikao "Puca, puca". - Možda sam ispalio jedan hitac i kad mi je ruka klonula. Nisam znao koliko sam metaka ispalio, tek kada sam izvadio spremnik vidio sam da ih je nedostajalo četiri. Sve sam hice, osim jednog ispalio u zrak, a taj sam ispalio kada se jedan od mladića okrenuo prema meni. Možda je to bio okidač. Moguće da sam taj zadnji hitac ispalio prema njemu. Teško mi je. Sudi mi se kao osobi koja bi mogla hladnokrvno ubiti nekoga, što nije istina. Imam četvero djece, jedno teško bolesno - branio se Pavlović.