Preokret na suđenju? Svjedok dao šokantan iskaz: 'Čovjek koji je ubio osmoricu branitelja živi u Hrvatskoj. Znam kako se zove'

Na suđenju Željku Travici za ratni zločin nad pripadnicima HOS-a i PU Vinkovci, počinjen 2. listopada 1991. godine u Ceriću, iskaz Nebojše Veselinovića, nekadašnjeg pripadnika TO-a Mirkovci, bacio je novo svjetlo na ovaj kazneni postupak. Iz svjedočenja proizlazi da je počinitelj ubojstva osmorice hrvatskih branitelja u tzv. crvenoj kući u Ceriću druga osoba, hrvatski državljanin koji i danas živi u Hrvatskoj, u Mirkovcima. Veselinović je u svom iskazu, koji je dao putem videolinka sa suda u Beogradu, naveo ime i prezime te osobe, javlja Jutarnji list.

"Ne znam što se točno dogodilo kod ‘crvene kuće‘, ali sam naknadno čuo da je jedan naš sumještanin iz Mirkovaca izvršio neka ubojstva. Znam da mu je dan ili dva prije majka poginula od udara granate, a onda se po selu pričalo da je iz osvete ubio pet-šest osoba. To je javna tajna u Mirkovcima pa sve do Vinkovaca. Znam da smo mi u selu govorili da nam je nanio sramotu, a ne znam je li to učinio sam ili je još netko bio s njim. On i danas živi u Hrvatskoj", ispričao je Veselinović koji je sudu otkrio ime i prezime osobe za koju se, kako je naveo, priča da je počinila masakr nad zarobljenim pripadnicima HOS-a i policije.

Iako Veselinović za to nije iznio nikakve konkretne dokaze, nego je samo prenio priču koja je navodno javni pogovor u Mirkovcima već gotovo 34 godine, pri čemu je istaknuo kako i osobno smatra da je to istina. Prema neslužbenim informacijama DORH je odmah krenuo u provjeru vjerodostojnosti ove izjave. Travicu se tereti za ubojstvo osmorice pripadnika HOS-a i PU Vinkovci te zlostavljanje trojice preživjelih pripadnika HOS-a: Zorana Šorlija, Ivana Kopčića i Željka Uglješića. Njih su trojicu zarobili pripadnici TO-a Mirkovci i JNA, a onda su doživjeli fizičko i psihičko zlostavljanje te završili u logoru. Sva su trojica u svojim iskazima naveli Travicu kao pripadnika srpske paravojne postrojbe koja je sudjelovala u napadu na Cerić te kao osobu koju je jedan oficir JNA zadužio da pazi na njih, da ih nitko ne ubije i da ih odvede na ispitivanje u Mirkovce.