Svjedoci strašne nesreće u Italiji: 'Čula su se dva praska, a nakon toga ništa. Samo tišina'

U nedjelju oko podneva do strašne je nesreće došlo u talijanskom gradu Stresiju gdje je u padu kabine žičare poginulo 14 osoba. Dvoje djece s teškim je ozljedama prebačeno u bolnicu, no starije je zbog preteških ozljeda kasnije preminulo.

- Prvo se čuo veliki prasak, zatim se nešto zakotrljalo, pa još jedan prasak, kazala je za La Repubblicu Grazie Aguzi, jedna od svjedokinja nesreće.

Kako govori, nakon što je kabina pala na tlo, nije se čulo ni glasa.

Foto: Vigili del Fuoco/XINHUA/PIXSELL ITALY-CABLE CAR CRASH (210523) -- PIEDMONT, May 23, 2021 (Xinhua) -- Rescuers work by the wreckage of a cable car after it falls in north Italy's Piedmont region, May 23, 2021. At least 13 people were killed when a cable car fell in north Italy's Piedmont region. (Vigili del Fuoco/Handout via Xinhua) Vigili del Fuoco Photo: XINHUA/PIXSELL

- Bila je samo tišina, nitko nije vikao upomoć nakon pada, nadodala je.

- Jedni turisti imali su bukiranu vožnju odmah nakon nesreće i naravno, od straha, odmah su išli vratiti karte. Većina ljudi danas se radije odlučila ići pješice do podnožja, kazala je.

Turistkinja Adele Ceraudo provozala se žičarom oko sat i pol prije nesreće, a kasnije je to objavila na društvenim mrežama govoreći da je bilo čudo što se ona nije našla u tom terminu.

- Mi smo živi, no obitelji i djece više nema. Sramotno, netko to mora platiti, kazala je.

Društvene mreže ogorčene su ovim događajem jer je, kako piše Quotidiano Nazionale, odlazak u prirodu i vožnja ovom žičarom predstavljao povratak u normalu nakon višemjesečnih zatvaranja.

- Apsurdno je da se takve stvari događaju. Restrukturiranje provedeno 2016.? Pa koliko još ljudi mora umrijeti zbog stvari koje nisu kvalitetno napravljene, kazala je jedna korisnica na Twitteru.



