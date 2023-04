Svjedočanstva bivših zapovjednika u Wagneru: 'Upucao sam djevojčicu u glavu. Vrištala je'

Vrištala je, bila je maleno dijete. Upucao sam 6-godišnju djevojčicu u glavu - svjedočenje je bivšeg zapovjednika plaćeničke skupine Wagner koje je šokiralo javnost. Naime, branitelji ljudskih prava u Ukrajini objavili su svjedočenja dvaju bivših zapovjednika Wagnera, inače osuđenih zatvorenika.

Radi se o Azamatu Uldarovu i Alekseju Savičevu, a oboje se trenutno nalaze u Rusiji. U svjedočenju kojeg je prošlog tjedna objavila ukrajinska organizacija Gulagu.net, potvrdili su kako su ubili ili zapovijedili ubijanje više od 20 ukrajinske djece i tinejdžera, kao i aktiviranje bombe na više od 50 ranjenih ukrajinskih vojnika. Jedan od njih priznao je i kako je upucao djevojčicu kada je bio u Soledaru i Bahmutu. Uldarov je kazao kako je ''očistio'' podrum u kojem je bilo 300-400 civila, a oko 40 od njih bila su djeca.

- Izvršio sam naredbu ovom rukom, ubio sam djecu. Razumijete, po naredbi. Činjenica da smo mi... Dobili smo naredbu da sve izbrišemo i pobijemo... Išli smo i pobili sve - žene, muškarci, umirovljenici i djeca, posebno ona mala, petogodišnjaci - ispričao je, prenosi ukrajinska Pravda. Kazali su i kako je zapovijed za ''čišćenje'' Bahmuta stigla od samog Jevgenija Prigožina, osnivača wagnerovaca. Kazali su kako im je naređeno da nikoga ne štede. Savičev je također bio u Bahmutu kada je bilo ubijeno 400-tinjak civila iz deveterokatnice.

- Mirni stanovnici su izlazili van. I bila je naredba: svi od 15 i više godina - 'strijeljajte sve odjednom'. Strijeljano je 20-24 ljudi, od toga 10 15-godišnjaka i 17-godišnjaka -stari tinejdžeri - ispričao je Savičev. Uldarov je također priznao kako wagnerovci nemaju ratne zarobljenike, već na ukrajinskim vojnicima vježbaju ubijanje. - Većinom smo ih ubijali nožem, prerezali bismo im grljan. Snimali smo to. Ako bi Prigožin rekao da ih ubijamo maljem, ubili bismo ih maljem. To je bila njegova metoda, on je užasna osoba - potvrdio je.