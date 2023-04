Na Uskrs poginuli i ranjeni civili; Kara-Murza: 'Potpisujem svaku riječ zbog koje sam optužen'

Unatoč pravoslavnom Uskrsu, borbe su se nastavile u Ukrajini u nedjelju, a u ruskom granatiranju u južnoj regiji MIkolajiv je tijekom noći poginulo dvoje tinejdžera. U istočnom gradu Slovjansku ruski projektil je pao u stambeno područje u petak pa je sada u tijeku operacija spašavanja. Još ima nestalih pod ruševinama, prema lokalnim izvorima. Poginulo je najmanje 11 civila u tom napadu, uključujući malo dijete, dok je preko 20 ljudi ozlijeđeno prema ukrajinskim izvorima.

Tijek događaja:

10:03 - Dvije ključne stanice za opskrbu električnom energijom u Rusiji uništene su, navodno napadom ukrajinskog drona, iza neprijateljskih linija. Zapanjujuća snimka pokazala je kako je bombardiranje elektrana stvorilo ogromni plamen koji se spiralno proširio visoko u noćno nebo.

#Russia on 🔥: Thermal power plant on fire in #Belgorod causing limited electric blackout. Russian propaganda reports the explosion was the result of a drone strike. Maybe, maybe not. Real cause unknown at this time. Two separate fires reported in the region. pic.twitter.com/alxAxoSz93