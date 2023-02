Svijet u strahu od novog vojnog savezništva: Počeo je tajni rat, totalni sukob je neizbježan

Nema sumnje da je godina dana ruske vojne invazije na Ukrajinu promijenila političku paradigmu u svijetu i geopolitičku sliku. Prijatelji su preko noći postali neprijatelji, a neprijatelji saveznici. Dok većina zemalja nameće stroge i dosad neviđene sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, neke zemlje još uvijek kalkuliraju i pokušavaju biti neutralne te gledaju prvenstveno svoje interese, bez obzira na to što gotovo 90 posto zemalja u svijetu osuđuje razaranje Ukrajine i ubijanje ljudi. U početku se činilo da se neke zemlje ne mogu odlučiti na čiju će stranu stati, posebice većina zemalja Perzijskog zaljeva kao i neke afričke i bliskoistočne zemlje te Turska. Te zemlje tradicionalno njeguju prijateljske odnose sa SAD-om i EU, ali nisu htjele odmah otvoreno osuditi rusku invaziju na Ukrajinu. Od 193 zemlje članice UN-a, 141 podržala je rezoluciju kojom se osuđuje invazija, 35 ih je bilo suzdržano, a samo pet glasalo je protiv rezolucije. Od tih pet Sirija je bila jedina bliskoistočna zemlja koja je to učinila, a razlog je to što je Rusija saveznik sirijskog predsjednika Bashara al-Assada i što je pomogla vladinim snagama u borbama protiv terorističke organizacije Islamske države i opozicije kad je vojno intervenirala 2015. godine. U tom ratu najviše su profitirale i ojačale svoje pozicije Turska i Saudijska Arabija te UAE.