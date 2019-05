Objavljena prognoza za svibanj, lipanj i srpanj. Mnogima se neće svidjeti!

Ovogodišnji prvi dio ljeta u većem dijelu Europe bit će topliji nego što je uobičajeno, stoji u izvješću The Weather Company, tvrtke u vlasništvu IBM-a, objavljenom u ponedjeljak, a iznadprosječno čestih kišnih oborina bit će u lipnju i srpnju.

Iako je svibanj počeo vrlo hladno, i premda su prvih pet dana neuobičajeni za ovaj dio godine, Zoran Vakula predviđa da će ostatak mjeseca ipak imati i tople dane čime će srednja temperatura zraka biti prosječna, a ponegdje i s pozitivnim predznakom.

Drugom polovicom godine odnosno od lipnja pa do studenoga 2019. trebalo bi doći do pozitivnih odstupanja, i to znatnije od prosjeka srednje temperature zraka. Vjerojatnost takvog vremena vrlo je visoka, prenosi Vakula za HRT.

Za oborine se ne može sa sigurnošću reći, ali Vakula naglašava da bi dio Hrvatske mogao imati višak, a dio manjak oborina.

I premda postoje razlike u klimatskim modelima za ljeto, općenito se predviđa toplo ljeto, osobito u središnjoj i istočnoj Europi, stoji u izvješću.

Tvrtka je revidirala raniju prognozu za južnu i istočnu Europu za mjesec svibanj te se očekuje da taj mjesec bude hladniji nego što se ranije predviđalo.

The Weather Company tvrtka je u vlasništvu IBM-a koja se bavi vremenskom prognozom i informacijskom tehnologijom, a vlasnik je weather.coma, intellicast.coma i Weather Undergrounda.

SVIBANJ

Britanija i južna Skandinavija: toplije i sušnije od uobičajenog.

Njemačka: toplije i sušnije od uobičajenog.

Jugoistočna Europa: hladnije i vlažnije od uobičajenog.

Španjolska/Francuska/Alpe: toplije i sušnije od uobičajenog.

LIPANJ

Britanija i južna Skandinavija: hladnije od uobičajenog, vlažnije od uobičajenog u istočnim dijelovima, sušnije od uobičajenog na zapadu.

Njemačka: toplije od uobičajenog na jugu, hladnije od uobičajenog na sjeveru, vlažnije od uobičajenog.

Jugoistočna Europa: toplije i vlažnije od uobičajenog.

Španjolska/Francuska/Alpe: toplije i sušnije od uobičajenog.

SRPANJ

Britanija i južna Skandinavija: toplije od uobičajenog za skandinavsko područje, hladnije od uobičajenog u Britaniji, vlažnije od uobičajenog.

Njemačka: toplije i vlažnije od uobičajenog.

Jugoistočna Europa: toplije i sušnije od uobičajenog.

Španjolska/Francuska/Alpe: toplije od uobičajenog na istoku, hladnije od uobičajenog u zapadnim dijelovima, vlažnije od uobičajnog.

