Stiže hladni val s Arktika: Severe Weather najavio osjetno zahlađenje

Tijekom nadolazećeg vikenda veći dio Europe zahvatit će val posebno hladanog arktičkog zraka koji će se zadržati sve do srijede.

Hladna masa arktičkog zraka pogodit će ovog vikenda veći dio Europe, javlja Severe Weather Europe. Potencijalno opasan obrazac bit će uspostavljen diljem Europe sa snažnim gornjim dijelom iznad Arktičke regije i Atlantskog oceana, što će rezultirati snažnim meridionalnim strujanjem jako hladnog arktičkog zraka na jugu preko zapadne i središnje Europe.

Temperature će od 3. pa sve do 7. svibnja biti dosta niže nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Postoji i veliki rizik od jutarnjeg mraza u dijelovima istočne, središnje i zapadne Europe te Balkanskog poluotoka od nedjelje pa sve do srijede.

Postoji mogućnost da će na nekim područjima pasti snijeg, s obzirom na to da će se arktička masa proširiti preko Alpa prema sjevernom Mediteranu i sjevernom Balkanskom poluotoku uz jaku površinsku hladnu frontu.

DHMZ je za sutra najavio umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. Mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, osobito na jugu Dalmacije gdje je velika vjerojatnost za obilnu oborinu. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura iznosit će od 7 do 12 stupnjeva, a na Jadranu i do 15.

Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 13 i 17, u Slavoniji i do 20 °C.