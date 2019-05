Stigla hladna fronta: Jak vjetar ometa promet, počeo padati snijeg

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar - DC3). Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina) na cestama: dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Senj i Karlobag Sv. Marija Magdalena, A7 čvor Draga-čvor Šmrika, LC58107 Križišće-Kraljevica, izvijestio je HAK.

Jak vjetar puše i na dionici autocesti A1 Između tunela Sveti Rok i vijadukta Božići, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na autocesti A1 između čvora Gornja Ploča i tunela Sveti Rok. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i naćin vožnje uvjetima na cestama.

Foto: livecamcroatia.com

Kako je izvijestio DHMZ, danas će biti pretežno oblačno, kišovito, vjetrovito i prohladno. Izraženije kiše bit će u unutrašnjosti, a u Gorskom kotaru i Lici uz zahladnjenje kiša će prelaziti u snijeg. U Dalmaciji uz promjenljivu naoblaku mjestimice pljuskovi. Vjetar sjeverni umjeren do jak, u Podravini i Međimurju na udare i olujan. Na sjevernom Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita i s orkanskimm udarima, a u Dalmaciji umjereno jugo i jugozapadnjak u jačanju krajem dana. Temperatura zraka u središnjim i gorskim predjelima od 4 do 9, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji od 11 do 14, a u Dalmaciji između 15 i 19 °C.

"Osjećaju hladnoće u nedjelju i ponedjeljak će pridonijeti i često umjeren i jak sjeverozapadni, sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Međimurju i Podravini gdjegod na udare i olujan, a na sjevernom Jadranu jaka i olujna bura, uglavnom podno Velebita i s orkanskim udarima, dok će se prema jugu još u nedjelju zadržati jugo. Povremeno će biti kiše, ponegdje i obilnijih pljuskova s grmljavinom, a u gorju i snijega, osobito u višim dijelovima uz stvaranje pokrivača. Štoviše, uz buru su snježne pahulje moguće i ponegdje uz more, pa čak i na nekim otocima, u nedjelju sjevernog Jadrana, u ponedjeljak i južnije", piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

U 8 sati u Varaždinu je bilo 5°C, Bjelovaru, Krapini, Križevcima 6°C, a u Zagrebu 8°C. Očekuje se da će poslijepodne danas i sutra biti najhladnije u prvih 10 dana svibnja. U gorju je danas moguć i snijeg, ali se već sutra očekuje postupno smirivanje vremena, piše HRT.

Istramet je na svojoj Facebook stranici objavio da na Platku pada snijeg. Snijeg je počeo padati i na Sljemenu.

Video: Njemačka policija zaplijenila sportske automobile