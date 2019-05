Upaljen meteoalarm zbog olujnih vjetrova, stižu smirenje i razvedravanje

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, a u gorskim predjelima susnježicu i snijeg i to uglavnom u prvom dijelu dana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ).

U Dalmaciji će biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne se očekuje postupno smirivanje i razvedravanje sa zapada.

Vjetar na kopnu bit će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji zapadni i sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim, a još prijepodne i orkanskim udarima. Na jugu Dalmacije puhat će umjeren jugozapadnjak i zapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti bit će između 6 i 11, na Jadranu od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva.

U Velebitskom kanalu očekuju se jaki i vrlo jaki udari bure i to brzinom od 65 do 130 kilometara na sat. Olujni udari bure, ponegdje i od 90 do 165 kilometara na sat očekuju se i u regiji Rijeka.

Nešto slabiji udari vjetra, od 65 do 110 kilometara na sat očekuju se na Kvarneru dok se udari od 65 do 110 km/h očekuju i u sjevernom djelu Dalmacije.

HAK: Oprez, mokri i skliski kolnici!

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri i skliski, u Gorskom kotaru i Lici pada susnježica i snijeg pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poručuju u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar), Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most.

Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na Krčkom mostu, DC1 Borje-Klapavica te dodatno i za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja, autocesti A7 čvor Draga-čvor Šmrika, te lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica.

Zbog pojačanog prometa teretnih vozila na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bregana u smjeru Slovenije kolona je oko 4 kilometra.

Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije na riječkom i splitskom području.