NA OVO TREBA PRIPAZITI

Svi koji primaju njemačke mirovine, a žive u inozemstvu bez ovog dokumenta mogu ostati bez novca

Šibenik: Gužva ispred banke zbog isplate mirovina
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
31.08.2025.
u 10:42

Brojni umirovljenici koji su radni vijek proveli u Njemačkoj i tamo zaradili mirovinu, odluče ju provesti u inozemstvu, negdje gdje su troškovi života niži. Međutim, postoje važne stvari koje treba razmotriti, prenosi Blic. Onima koji u inozemstvu provedu manje od šest tjedana tijekom godine, mirovina ostaje nepromijenjena, a ako se pak trajno presele u zemlju unutar Europske unije, odbici se primjenjuju samo u određenim slučajevima. Europska unija ima sporazume o socijalnom osiguranju s mnogim zemljama izvan EU pa selidba u inozemstvo uglavnom ne dovodi do nepovoljnih posljedica.

Njemačko mirovinsko osiguranje savjetuje da se unaprijed zakaže termin u savjetodavnom centru kako bi se provjerili mogući zahtjevi i odbitci prije preseljenja. Bez obzira na destinaciju, mirovina će biti isplaćena na račun koji se odabere. Stoga je važno čim prije dostaviti bankovne podatke, uključujući IBAN i BIC, kao i izvod iz banke. Iako Njemačko mirovinsko osiguranje pokriva troškove isplate, primatelj je odgovoran za bankovne provizije i moguće gubitke pri konverziji valuta.

Posebno važan dokument je takozvana "potvrda o životu": Naime, ako više ne živite u Njemačkoj, mirovinsko osiguranje jednom godišnje provjerava jeste li još živi. Potvrdu možete dobiti u banci ili u njemačkom diplomatskom predstavništvu u inozemstvu, a zatim je vratiti mirovinskoj službi.

Iznimke postoje za određene zemlje kao što su Belgija, Finska, Izrael, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Poljska, Švedska, Švicarska i Španjolska. U tim državama vlasti automatski prijavljuju smrt umirovljenika, osim za osobe starije od 95 godina, kojima je potvrda o životu i dalje potrebna jednom godišnje.
