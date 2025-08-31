19-godišnjak poginuo u minskom polju kod Doboja: Pokušao je vratiti koze koje tamo zalutaju

Devetnaestogodišnji mladić poginuo je u minskom polju u Bosni i Hercegovini postajući tako još jednom žrtvom rata koji je u toj zemlji vođen od 1992. do 1995. i nakon kojega su ostale brojne neeksplodirane mine koje ni nakon 30 godina nisu uklonjene. Incident se zbio kod Doboja u središnjem dijelu BiH, a poginuo je mladić Mehmed Hasanamidžić. Prema dostupnim informacijama nastradao je u jučer kada je ušao u obilježeno minsko polje.

"On mi je bio sve. Radio je, vrijedan bio. Borili smo se zajedno za koru kruha. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao ih je vratiti. I tu je nešto puklo", kazala je za portal "Avaza" Ferida Hasanamdižić, majka poginulog mladića. Obitelj je živjela u selu Hodžići iz kojega su Bošnjaci prognani tijekom rata no brojne su se obitelji ipak odlučile vratiti.

Još nekoliko mještana ranije je također smrtno stradalo od mina ili je teško ozlijeđeno. Prema podacima Centra za uklanjanje mina BiH (MAC) od završetka rata u BiH od zaostalih mina stradala je 1781 osoba od čega je poginulo njih 624.

Poginula su i 53 pirotehničara angažirana na čišćenju minskih polja. Više od 800 četvornih kilometara površine BiH još uvijek je minirano, a pretpostavlja se kako tamo ima više od 170 tisuća mina. U područjima u blizini minskih polja živi više od 132 tisuće ljudi.