Svekrva namjerno pakosti i traži da se promjeni ime njezina unuka: 'Poludio sam na nju. Tražio sam da ode'

Jedan od najveselijih trenutaka u gotovo svakoj obitelji upravo je dolazak prinove. U tom slučaju možda jedan od najtežih aspekata upravo je davanje imena, no rijetko kad to dovede do narušavanja obiteljskih odnosa kao što se to dogodilo jednoj britanskoj obitelji.

Svekrva je, naime, odlučna ne zvati svojeg novopečenog unuka imenom kojeg su mu dali njegovi roditelji te ga oslovljava imenom kojeg ona želi. Otac djeteta požalio se na Redditu kako je njegova svekrva željela da se dječak zove 'Sherman'. Međutim, par je ipak odlučio bebu nazvati 'Alexander', što se nikako nije svidjelo majci njegove supruge.

- Žena i ja nedavno smo dobili dijete. Posljednja tri mjeseca svekrva nam je kontinuirano pomagala u kući i na tome smo jako zahvalni, pogotovo jer se moja žena dugo oporavljala zbog određenih zdravstvenih komplikacija. Njezina majka uvijek je željela da nazovemo dječaka Sherman kako bi tako odali počast njezinom ocu. Da budem iskren, nama se to ime ne sviđa pa smo odlučili djetetu dati ime Alexander - kazao je 30-godišnji muškarac.

On je primijetio posljednjih tjedana kako njegova svekrva dječaka zove varijacijama imena Sherman, a to mu se nije previše svidjelo.

- Ljubazno sam je zamolio da prestane. Moja žena je razgovarala s njom i nema promjene. Prije par dana poludio sam zbog toga. Rekao sam joj kako je to nekulturno, te ako nije voljna zvati Alexandra njegovim imenom da slobodno može otići, što je i učinila - naveo je.

Otkrio je i kako se u međuvremenu smirila situacija između njih. Čak joj se ispričao zbog svojeg ispada, no nije joj se ispričao što traži da oslovljava dijete njegovim imenom. Svekrva se pak nije ispričala zbog toga što dječaka zove imenom kojeg mu nisu dali roditelji.

- Pao joj je na pamet kompromisni prijedlog. Ona bi željela da Sherman bude srednje ime djeteta. 'Koliko joj godina imam pred sobom', kazala nam je. Ja sam bio odmah protiv te ideje, no moja žena joj je rekla da ćemo razmisliti o tom prijedlogu - ispričao je.

Kako je kazao, žena je sklona nekom kompromisnom rješenju pogotovo jer joj majka nabija grižnju savjest. On pak nije sklon popuštanju.

Korisnici Reddita potpuno su se složili s njim.

- Ovo je bolesno. Da je to ime posebno tvojoj ženi, predložio bih vam da koristite ga kao srednje ime. U ovoj situaciji nikako! Ne samo što je ružni dodatak imenu vašeg sina, ali će baka dobiti legitimizaciju ružnog ponašanja. Tek tada će ga zvati 'Sherman' jer je to 'njegovo ime' - rezolutno je kazao jedan korisnik.

- Inače sam fan kompromisa, ali ovo je ime tvojeg sina. Probleme oko imena ne radi tvoja supruga, već svekrva. Treba prestati s time i odrasti - smatra drugi, prenosi Mirror.

