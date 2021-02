Dovezle joj se pred kuću i tražile da im vrati 2500 eura. Ona to odbila, pa joj zaprijetile: Ubit ćemo te!

Dvije 43-godišnjakinje optužene su se zbog pokušaja protupravne naplate, a optužnicu je protiv njih podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Tereti ih se da su 11. lipnja 2020. oko 21 sat automobilom došle do kuće oštećenice u okolici Knina. Oštećena je jednoj od osumnjičenica, navodi se u optužnici, bila dužna 2500 eura, pa su od nje htjele naplatiti taj dug.

- Izađi - povikale su joj kada su se dovezle pred njezinu kuću.

No iz kuće nije izašla žena koju su tražili već njezin otac, koji je dvije 43-godišnjakinje zamolio da odu. One su to odbile, a onda je iz kuće izašla i oštećenica. Ponovo su je tražile da vrati dug.

- Neću, a vi mi pustite na miru - odgovorila im je.

- Ubit ćemo te ! - zaprijetila joj je jedna od osumnjičenica, na što je oštećena nazvala policiju, dok su dvije 43-godišnjakinje sjele u vozilo te su se odvezle.