Sve se više strahuje od nestašice: Uvozna svinjetina uskoro će biti skuplja nego domaća

Dosad smo raspravljali o cijenama vezanim za inflaciju, o zaokruživanju ili nezaokruživanju cijena, iako mi nije jasno po kojem je to zakonu zabranjeno slobodno formiranje cijena. Ako netko želi toliko platiti, kilogram mesa ja mogu prodavati i za 500 kuna. No tek sad nam zapravo slijedi povećanje cijena, posebice mesa, i to kao posljedica nestašica, ne samo kod nas, nego i u Europi – kaže Mladen Kušeković, vlasnik tvrtke Natura Beef, koja se bavi ekološkim uzgojem teladi i junadi i plasira ih i putem vlastite maloprodaje.



Meso skuplje 17%