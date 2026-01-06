Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
STEM RADIONICE

STEM Learning Network – mjesečni kalendar aktivnosti za siječanj 2026.

Foto: Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak
1/2
VL
Autor
Promo
06.01.2026.
u 10:25

Tijekom siječnja 2026. godine u više hrvatskih gradova održat će se niz besplatnih STEM radionica i manifestacija namijenjenih djeci osnovnoškolskog uzrasta. Aktivnosti obuhvaćaju područja matematike, robotike, astronomije, GIS-a te biologije i ekologije mora, s ciljem poticanja interesa za znanost i tehnologiju.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.555,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.

Prijavitelj je Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak. Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.

Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.

Za više informacija posjetite esf.hr

Mjesečni kalendar događanja za siječanj 2026. uključuje sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 3.2. Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima

DATUM ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

PROGRAM STEM RADIONICA

NAZIV STEM RADIONICE

MJESTO ODRŽAVANJA

16.01.2026.

12:20 - 13:50

STEAM Matematika

LEGO WeDo u akciji

OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Gorana Kovačića 2, Šibenik

23.01.2026.

11:35 - 13:05

STEAM Matematika

LEGO WeDo u akciji

OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar

23.01.2026.

18:25 - 19:55

STEAM Matematika

LEGO WeDo u akciji

OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar

26.01.2026.

13:00 - 14:30

STEAM Matematika

Robot – znanstveni istraživač

OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb

28.01.2026.

13:00 - 14:30

STEAM Matematika

Robot – znanstveni istraživač

OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb

28.01.2026.

14:45 - 16:15

STEAM Matematika

Robot – znanstveni istraživač

OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb

21.01.2026.

12:20-13:50

GIS edukativne radionice

Žedno tlo

OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Gorana Kovačića 2, Šibenik

23.01.2026.

18:25 - 19:55

GIS edukativne radionice

Žedno tlo

OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar

26.01.2026.

11:35 - 13:05

GIS edukativne radionice

Žedno tlo

OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar

21.01.2026.

16:30 - 18:00

Radionice astronomije

Sunčev sustav

OŠ Jurja Šižgorića, Stjepana Radića 44 A, Šibenik

28.01.2026.

16:30 - 18:00

Radionice astronomije

Mjesečeve mijene

OŠ Jurja Šižgorića, Stjepana Radića 44 A, Šibenik

24.01.2026.

09:00-10:30

Biologija i ekologija mora

Ispod ljuske

OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar

24.01.2026.

10:30-12:00

Biologija i ekologija mora

Ispod ljuske

OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar

Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.

Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama: 

https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/ 

Aktivnost 4. Promocija STEM područja na javnim mjestima

DATUM ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

AKTIVNOST

MJESTO ODRŽAVANJA

19.01.2026.

10:00

STEM manifestacija

Gradska knjižnica Marka Marulića Bol - Plokite, Tolstojeva 32, Split

Sudjelovanje na STEM manifestaciji je besplatno za sve sudionike.

Kontakt za više informacija:

Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak

Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik

E-mail: ispartak.stem@gmail.com

Telefon: 099/190-3083, 022/493-165

Foto: Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak

Ključne riječi
Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak STEM

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!