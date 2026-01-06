STEM Learning Network – mjesečni kalendar aktivnosti za siječanj 2026.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.555,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.

Prijavitelj je Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak. Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.

Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.

Mjesečni kalendar događanja za siječanj 2026. uključuje sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 3.2. Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAM STEM RADIONICA NAZIV STEM RADIONICE MJESTO ODRŽAVANJA 16.01.2026. 12:20 - 13:50 STEAM Matematika LEGO WeDo u akciji OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Gorana Kovačića 2, Šibenik 23.01.2026. 11:35 - 13:05 STEAM Matematika LEGO WeDo u akciji OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar 23.01.2026. 18:25 - 19:55 STEAM Matematika LEGO WeDo u akciji OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar 26.01.2026. 13:00 - 14:30 STEAM Matematika Robot – znanstveni istraživač OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb 28.01.2026. 13:00 - 14:30 STEAM Matematika Robot – znanstveni istraživač OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb 28.01.2026. 14:45 - 16:15 STEAM Matematika Robot – znanstveni istraživač OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb 21.01.2026. 12:20-13:50 GIS edukativne radionice Žedno tlo OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Gorana Kovačića 2, Šibenik 23.01.2026. 18:25 - 19:55 GIS edukativne radionice Žedno tlo OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar 26.01.2026. 11:35 - 13:05 GIS edukativne radionice Žedno tlo OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar 21.01.2026. 16:30 - 18:00 Radionice astronomije Sunčev sustav OŠ Jurja Šižgorića, Stjepana Radića 44 A, Šibenik 28.01.2026. 16:30 - 18:00 Radionice astronomije Mjesečeve mijene OŠ Jurja Šižgorića, Stjepana Radića 44 A, Šibenik 24.01.2026. 09:00-10:30 Biologija i ekologija mora Ispod ljuske OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar 24.01.2026. 10:30-12:00 Biologija i ekologija mora Ispod ljuske OŠ Hvar, Kroz Burak 81, Hvar

Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.

Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama:

https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

Aktivnost 4. Promocija STEM područja na javnim mjestima DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA AKTIVNOST MJESTO ODRŽAVANJA 19.01.2026. 10:00 STEM manifestacija Gradska knjižnica Marka Marulića Bol - Plokite, Tolstojeva 32, Split

Sudjelovanje na STEM manifestaciji je besplatno za sve sudionike.

Kontakt za više informacija:

Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak

Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik

E-mail: ispartak.stem@gmail.com

Telefon: 099/190-3083, 022/493-165