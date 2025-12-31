Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
PODACI HNB-a

Prihodi od stranih turista u devet mjeseci 13,4 mlrd eura; u ljetu blago pali

Dubrovnik: Turisti u razgledanju gradskih znamenitosti
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
31.12.2025.
u 16:15

Svim tim rezultatima smo zadovoljni i nisu slučajni, već odraz strateškog usmjerenja na kvalitetu, veću dodanu vrijednost i ravnomjerniji razvoj turizma tijekom cijele godine", istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina

Prihodi od stranih turista u devet mjeseci 2025. iznosili su 13,41 milijardu eura,  što je 1,7 posto ili za 223 milijuna eura više nego u istom razdoblju 2024., dok su na razini trećeg tromjesečja bili manji za 0,2 posto, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva turizma i sporta, na temelju podataka HNB-a.  U trećem tromjesečju 2025., po podacima Hrvatske narodne banke (HNB), prihodi od stranih turista iznosili su 9,37 milijardi eura, što je 0,2 posto ili 21 milijun eura manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

"Podaci HNB-a i sustava eVisitor potvrđuju da hrvatski turizam i u 2025. nastavlja stabilan i održiv rast. Uz rast prihoda u prvih devet mjeseci od gotovo dva posto, u 2025. je prvi puta u povijesti u Hrvatskoj premašena brojka od 110 milijuna turističkih noćenja. Svim tim rezultatima smo zadovoljni i nisu slučajni, već odraz strateškog usmjerenja na kvalitetu, veću dodanu vrijednost i ravnomjerniji razvoj turizma tijekom cijele godine", istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Za blago smanjenje prihoda od stranih turista u trećem tromjesečju 2025. kaže da su "pokazatelj da su svi naši apeli o važnosti cjenovne konkurentnosti bili utemeljeni", pri čemu naglašava i da sva istraživanja pokazuju kako je za taj dio godine "izražen najmanji interes za putovanjima", te da je zato važno da cijene budu realne i konkurentne.

Ministar zaključno iznosi još i da su prihodi od stranih turista u odnosu na 2016. u prva tri tromjesečja porasli za 83 posto, a gledajući samo treće tromjesečje za 72 posto.

Ključne riječi
Tonči Glavina ministarstvo turizma hrvatska narodna banka turistička sezona turisti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!