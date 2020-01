Sve se mora raščistiti ili će to učiniti birači

I ode još jedan ministar zbog dojma nakon pogrešno ispunjene imovinske kartice. Mediji pišu, a premijer smjenjuje. Do kada tako!? Slučaj Kujundžić smjenom nije zaključen. Javnost ima pravo znati je li on doista, kako tvrdi, samo šlampavi poštenjak ili su propusti u ispunjavanju kartice namjerni radi prikrivanja nesklada između obiteljskih primanja i imovinskog stanja. To treba dovesti načistac, bilo zakonom o porijeklu imovine ili bez njega, bilo Porezna uprava ili neka druga institucija, kako u ovom tako i u drugim slučajevima, na čemu s pravom inzistira i sam Kujundžić. To je u općem interesu, a ne da stalno “psi laju, a karavane prolaze”.

Nije proradio instinkt

Milan Kujundžić je i sam priznao svoje administrativne pogreške i Povjerenstvo za sukob interesa ocijenit će težinu tih propusta, ali, kako su, na žalost, logistički podcijenjeni, za to će im trebati vremena. Načelno, puka pogreška u ispunjavanju kartice ne bi trebala biti razlog za smjenjivanje, kao što nije bila u brojnim slučajevima, pa je tako svjež primjer glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

VIDEO Konferencija Milana Kujundžića na temu imovinske kartice

U slučaju Željka Lackovića čak ni utvrđeni sukob interesa nije bio razlog za smjenu tog člana DSV-a!? Iako, čudesno je to da, ne politički već običan instinkt nije obavio svoje. Nije li već nakon prve afere s ispunjavanjem kartica, svaki ministar triput trebao pregledati svoju. Većina novih ministara konzultirala se s Povjerenstvom za sukob interesa, kako je za N1 istaknula njegova predsjednica Nataša Novaković. Ali i dodala kako su se nudili Vladi i Saboru, ali nisu dobili odgovor. I sada se premijer čudom čudi “zabrinjavajućem fenomenu koji je u ovoj Vladi izražen, a to je da se svako toliko u medijima jako krene tresti ministre”.

Kao i institucije, mediji samo rade svoj posao. A dužnosnici su isključivi krivci što ih mediji stalno podsjećaju na zakonske obveze. Naravno, posao je prije svega institucija, a i medija, da istraže i sumnje da su Kujundžićeve pogreške iskorištene od interesnih skupina kojima se zamjerio svojim ministarskim potezima. Nije javni interes da se sa smjenom ministra to stavi pod tepih. Na koncu, i SDP je odmah na Vladu i HDZ uperio otrovne strelice koje je natopio i navodno koruptivnim sadržajem iz slučaja Kujundžić pa bi inzistiranje na istini trebao biti politički interes i Plenkovićeve Vlade i HDZ-a.

A umjesto što propituje ulogu medija u trešnji ministara, i sam premijer bi se trebao pitati nisu li on i Vlada, kao i Gordan Jandroković, uz svekoliki Kuščevićev trud, pokušajem urušavanja institucionalnog autoriteta Povjerenstva stečenog u javnosti, doveli do podcjenjivanja značaja imovinskih kartica kod dijela HDZ-ovih dužnosnika. Od Povjerenstva su stvorili protivnika umjesto institucionalnog partnera na svoju i dobrobit opće percepcije rada dužnosnika. Posljedica toga je i da se premijer tek sada upitao treba li vratiti sigurnosne provjere dužnosnika.

Uloga koronavirusa

Apsurdno je da ih prolaze svi kandidati za članove Povjerenstva, a ni jedan ministar. Plenkoviću nije trebalo pred unutarstranačke izbore da dio članstva njegov čin tumači možda i kao slabost šefa stranke, iako je razumljivo da nema vremena jer se bliže parlamentarni izbori pa je i brzopleta smjena ministra zbog stvorenog dojma bolje rješenje od rizika odgađanja u okolnostima kad bi i jedan slučaj zaraze koronavirusom mogao dramatično pogoršati dojam o aferi ministra zdravstva, Plenkoviću i Vladi. Očito je zato i rekao da se ministar fokusirao na teme koje nemaju veze s resorom zdravstva, te dodao da Hrvatska mora biti pripravna za koronavirus. Bez obzira na premijerove razloge, Kujundžićev slučaj mora se raščistiti. U suprotnom, riješit će to možda izbori u HDZ-u, a ako ne, mogli bi to učiniti birači.