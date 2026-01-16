HDZ-ov zastupnik prozvao ljevicu: 'Žele izabrati suce koji će svjetonazorski biti bliži njima nego većini građana'

HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar u petak je na svom Facebook profilu oštro prozvao ljevicu. On, kao i ostatak HDZ-a, poziva oporbu da prestanu, kako navode ranije, opstruirati izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca.

'Protuustavnost je postala omiljena poštapalica ljevice, smokvin list za njihove zabraniteljske manevre, pokušaje zarobljavanja i/ili blokade institucija, nasrtaje na Hrvatsku vojsku, transparente “Balkanska federacija bez granica i nacija”, kao i kršenja Ustava RH i zakona u vlastitoj režiji…', započeo je svoju objavu.

'Nije im protuustavno kada se Milanović kandidira kao premijerski kandidat SDP-a i kad istodobno pretendira biti i predsjednik Republike i predsjednik Vlade. Ni kada dotični ustavne suce proglašava „stajskim muhama“ ili protuzakonito predlaže Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Ljevici nije protuustavno ni to što je sama 2017. uvjetovala izbor troje sudaca Ustavnog suda osnutkom saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor.

Nije im protuustavno ni kada se u Zagrebu zabranjuju koncerti zbog budnice iz Domovinskog rata, koja se izvodi već 35 godina.Nije im protuustavno ni kada se otvoreno suprotstavljaju radu istražnih tijela kada ona procesuiraju bilo kojeg dužnosnika SDP/Možemo zbog sumnje u kriminal i korupciju.

Ali im je protuustavna politička inicijativa HDZ-a koja ima za cilj popunjavanje i normalno funkcioniranje Ustavnog suda i Vrhovnog suda. Smeta im da se prigodom odabira trojice ustavnih sudaca poštuje načelo proporcionalnosti u Hrvatskom saboru i volja birača iskazana na parlamentarnim izborima, u skladu s dosadašnjom praksom. Politička inicijativa HDZ-a usmjerena je na popunjavanje i normalno funkcioniranje Ustavnog suda i Vrhovnog suda, dok lijeva oporba i dalje opstruira - jer želi izabrati suce koji će svjetonazorski biti bliži ljevici nego većini građana', napisao je.