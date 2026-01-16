Žena mu je kupila DNK test iz zabave: Onda je otkrio obiteljsku tajnu koja mu je srušila cijeli svijet

Kućni DNK testovi posljednjih su godina postali iznimno popularni, no za mnoge su donijeli i neočekivane posljedice. Iako ih ljudi često rade iz znatiželje ili zabave, rezultati ponekad otkrivaju obiteljske tajne koje su bile skrivane desetljećima. Tako je jedan muškarac ostao slomljenog srca nakon što mu je poklon u samo nekoliko sekundi preokrenuo život.

Muškarac (34) je objasnio da mu je njegova 29-godišnja supruga kupila DNK test kao zabavan način istraživanja njihovog podrijetla, a nitko nije očekivao da će tako otkriti bolnu istinu. "Nikada nisam radio DNK testiranje. Kada sam bio u vojsci, tada je postojao strah da bi se rezultati testa vojnika mogli prodati trećim stranama ili da bi ih mogla iskoristiti protivnici, pa se nikada nisam testirao. Odrastao sam znajući da je tatina strana francusko-nizozemskog, a mamina portugalsko-švedskog podrijetla", napisao je u objavi na Redditu. Nakon vjenčanja, njegova je supruga željela istražiti testiranje podrijetla za oboje, piše Mirror.

"Postojao je paket za dvoje, pa me nagovarala da to napravimo, uz šale da sam možda zamijenjen pri rođenju ili posvojen. Cijeli život sam to slušao jer imam smeđu put, a moja braća i sestre su bijelci, ali to se lako moglo objasniti jer veliki dio naše portugalske obitelji ima tamnu kožu. Zamijenili su me s toliko nacionalnosti da sam to jednostavno zanemario", objasnio je 34-godišnjak. Uzorke su predali krajem studenog. "Moja supruga je prva otvorila svoje rezultate i bili su onakvi kakve smo očekivali. Ja sam svoje otvorio dok ona nije gledala i ostao sam zapanjen: nemam francusko ili nizozemsko podrijetlo", napisao je muškarac.

Objasnio je da je mamina strana obitelji engleskog i portugalskog podrijetla, što je i očekivao, no tatina strana je bila španjolska i portorikanska. "Nikad nisam znao da je tatina obitelj hispanskog podrijetla. Moja supruga je htjela vidjeti moje rezultate i kada ih je vidjela, nasmijala se i rekla da je oduvijek znala da sam Hispanac", objasnio je. Kada je istražio podudaranja DNK-a, tada je otkrio nešto još šokantnije: polubrata s očeve strane.

"U početku nisam u to vjerovao. Moji su se roditelji razveli kad sam bio mali, pa sam pomislio da je tata možda imao avanturu i dijete za koje nije znao", napisao je 34-godišnjak koji je odlučio obratiti se ocu. "Rekao je drhtavim glasom da mi nije biološki otac. Moja majka mu je to rekla 2004. godine, a on je bio shrvan i nije to mogao prihvatiti. Nije znao tko mi je biološki otac niti što se dogodilo", objasnio je muškarac.

Kontaktirao je i majku koja mu je dala nejasno objašnjenje. Rekla je da dolazi iz razorene obitelji te da je bila u krivom društvu i da se ni ne sjeća što se dogodilo jer je pila. "Bio sam oduševljen. Oduvijek smo imali napet odnos, uglavnom zato što ona odbija preuzeti odgovornost za to kako se ponašala prema meni kad sam bio mlađi, pa sam osjećao da odbacuje moje osjećaje. Emocionalno sam slomljen i ne znam što trebam osjećati, ali osjećam se izgubljeno, tužno i ljuto. Moja supruga je također shrvana jer se osjeća loše što me prisilila na to. Ako imate slična iskustva, pomozite mi. Nemam s kim razgovarati o ovome", zaključio je objavu.

Drugi korisnici Reddita odlučili su podijeliti svoja iskustva i olakšati mu trenutačnu situaciju. "Saznao sam da smo moj blizanac i ja posvojeni kad smo imali godinu dana. Sada oboje imamo 42 godine", napisao je jedan korisnik. "Imao sam slično iskustvo. Muškarac za kojeg sam mislio da mi je biološki otac to nije bio, već je to bila druga osoba koja se testirala. To sam saznao prije samo 12 dana", objasnio je drugi. "Možda se sada osjećaš loše, ali istina uvijek pobjeđuje. Bolje je znati", zaključio je treći.