'Nikada nije vozila brzo i uvijek se brinula o djeci'

Ako koga život nije mazio, onda je to Jelena Vidulin (32), majka 2-godišnjeg dječaka Duje koji je smrtno stradao u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak dogodila u blizini Vinkovaca. Jelena je upravljala automobilom koji je, kako je navela policija, uslijed brzine koja nije bila prilagođena uvjetima na cesti, skrenuo u drugi kolnički trak i udario u vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. S njom i tragično stradalim djetetom u automobilu je bila i 5-godišnja kći koja je prošla bez težih ozljeda.

Težak život posljednjih mjeseci

– To je strašna tragedija. Svi smo potreseni. Prvi smo susjedi i jako se dobro znamo. Vidjela sam je toga dana kada je krenula. Sada se svašta priča i govori, ali Jelena nikada nije brzo vozila i uvijek je skrbila o djeci. Pretpostavljam kako je automobilom naletjela na dio ceste gdje je bilo blata, što je čest slučaj u ovo vrijeme, i to ju je bacilo na drugi auto – kaže nam Gordana Matanović.

Mještani Antina kažu nam i kako je Jelena rođena Vinkovčanka koja je preselila u Antin gdje je sa svojim pokojnim suprugom kupila obiteljsku kuću koju su uredili i opremili. Međutim, ove godine Jelenu su počele stizati tragedije tako da je u lipnju, u svega tjedan dana prvo sahranila oca Jozu, a onda i supruga Krunu.

Foto: Branimir Bradarić

– Obojica su umrla od karcinoma. Uz to Jelena ima i teško bolesnu majku tako da je sve palo na nju. Živjela je na relaciji Antin – Vinkovci – Brijest. Naime, u Vinkovcima ima obitelj, a u Brijestu je radila. Davala je sve od sebe za djecu i maksimalno se trudila oko njih. Uvijek je pazila na njih, a da joj je bilo lako, nije. Sada se svi bojimo kako će sve ovo preživjeti i hoće li uspjeti ostati „na nogama“. To što se njoj sve dogodilo samo ove godine nije normalno i malo tko bi to mogao izdržati – kaže nam Matanović.

Sumještani imaju samo lijepe riječi za Jelenu za koju kažu da je od posljedica ozljeda još u bolnici, pod sedativima, te vjerojatno i ne zna za novu tragediju koja ju je pogodila.

– Općina Tordinci, kojoj pripada i Antin, svakako će pomoći Jeleni Vidulin. Kao općina učinit ćemo najviše što možemo da pomognemo obitelji koja je zavijena u crno i koja je u kratko vrijeme puno toga doživjela.

Zajednica se mora uključiti

Sada je na zajednici da se uključi na pravi način i pomogne obitelji kako god može – rekao je načelnik općine Tordinci Željko Matanović.

Komentirajući ovu tragediju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da policija ulaže maksimalne napore s ciljem smanjena broja prometnih nesreća te da su izmjene zakona rezultirale osjetno nižim brojem nesreća, ali i 12 posto manje poginulih u odnosu na prošlu godinu.

– Policija je na prometnicama svakodnevno po 24 sata angažirana. Međutim, kada govorimo o prometu sve to se treba gledati u širem kontekstu jer policija ne održava ceste niti određuje dozvoljene brzine na nekim prometnicama. Isto tako nema niti prevelik utjecaj što se o prometi može naučiti kući kao i u svim stupnjevima školovanja. Vidimo kako su često krivci za nesreće mladi ljudi bez prava na upravljanje vozilom ili bez dozvola. Na sve to policija može djelovati samo represivno – rekao je Božinović.

Podsjetnik na sve to su dva lampaša na prozoru obiteljske kuće u Antinu, maloga Duje koji je tek počeo živjeti