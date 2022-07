Suša uzima maha: Jedna općina isključila vodu građanima, Grad Čabar uveo redukciju

Nakon što je u Istri od ponedjeljka uvedena mjera redukcije korištenja vode prvog stupnja, Pula u potpunosti provodi mjere racionalne potrošnje vode, izvijestili su u utorak iz pulske Gradske uprave. Navode kako su isključeni sustavi za zalijevanje koji nisu vezani na izvor Nimfej te je zatvorena voda u tuševima na javnim plažama.

Nakon što je u petak Grad Pula pokrenuo niz aktivnosti radi racionalnijeg trošenja vodnih resursa, djelatnici komunalnog poduzeća Pula Herculanea isključili su sustave za zalijevanje a tijekom dana isključene su fontane koje nisu povezane na izvor Nimfej. Voda iz tog izvora dovozi se pak cisternama te se zalijevaju najvrijednije i najosjetljivije biljke.

Zatvorena je i voda u tuševima na plažama i kupalištima Valkane, Stoja, Mornar, Zelenika i Hidrobaza.

No, nisu oni jedini koji se bore s problemom manjka vode. Tako je Grad Čabar obavijesto svoje građane da se zbog suše zabranjuje za sva naselja na području grada korištenje vode za piće za zalijevanje zelenih površina, pranje automobila i punjenja bazena.

"U slučaju kršenja navedenog, poduzet će se zakonom predviđene sankcije. Mole se građani za štednju vode za piće". stoji u odluci.

Općina Rakovica također je izdala obavijest svojim građanima.

"BEZ VODE od 12:30

Obavještavamo žitelje općine Rakovica da je zbog nestašice vode uzrokovane sušnim razdobljem i velikom potrošnjom vode došlo do nedostatne razine vode u vodospremi „Lisina“. Sukladno situaciji dana 19.07.2022 od 12:30 do 17:00 privremeno će se obustaviti isporuka pitke vode na cijelom području općine Rakovica. Obustava isporuka pitke vode u noćnim satima u terminu 00:00 do 05:00 nastavlja se do daljnjega. Molimo žitelje Općine Rakovica za razumijevanje i racionalno trošenje vode. S poštovanjem, Spelekom d.o.o.", stoji u obavijesti.