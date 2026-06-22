Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Francuska ide po drugu pobjedu na SP-u, oluja prijeti utakmici
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MNOGI VEĆ POVUKLI PRVI POTEZ

Čak dvije trećine zaposlenih Nijemaca razmatra drastičnu promjenu: 'Trebali bi ozbiljno shvatiti ove signale'

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 22:31

Rezultati ankete, objavljeni u ponedjeljak, pokazuju da je trećina ispitanika već poduzela konkretne korake i raspitivala se o mogućnostima zaposlenja u inozemstvu

Sve veći broj zaposlenih u Njemačkoj razmišlja o odlasku na rad u inozemstvo. Prema najnovijem istraživanju koje je za portal za zapošljavanje Indeed proveo institut za istraživanje tržišta Appinio, čak dvije trećine radnika otvoreno razmatra tu mogućnost, a trećina ih je već poduzela konkretne korake u potrazi za poslom izvan zemlje. Među najpoželjnijim destinacijama ističu se Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Rezultati ankete, objavljeni u ponedjeljak, pokazuju da je trećina ispitanika već poduzela konkretne korake i raspitivala se o mogućnostima zaposlenja u inozemstvu. Ipak, interes za odlazak u SAD posljednjih je mjeseci, prema navodima istraživanja, oslabio. 'Ako dvije trećine radnika razmišlja o odlasku, to se može promatrati i kao pokazatelj nezadovoljstva postojećim uvjetima rada u zemlji',  upozorila je ekonomistica Indeeda Virginia Sondergeld, javlja Fenix magazin.

Dodala je kako međunarodna mobilnost sama po sebi nije negativna pojava, no smatra da bi političari i poslodavci trebali ozbiljno shvatiti poruke koje radnici šalju. 'Političari i poslodavci trebali bi ozbiljno shvatiti ove signale. U dijalogu s radnicima moraju se stvoriti novi poticaji za rad u Njemačkoj, moraju se poboljšati uvjeti rada i talentiranim ljudima moraju se dati pravi razlozi za ostanak', poručila je Sondergeld.

Istraživanje pokazuje da je interes za rad u inozemstvu posebno izražen među građanima s višim primanjima. Oko polovice ispitanika čija kućanstva raspolažu s više od 6000 eura neto mjesečno već se prijavila za posao u inozemstvu ili aktivno istražuje strana tržišta rada. Unatoč velikom interesu za odlazak, većina ispitanika ne planira trajno napustiti Njemačku. Njihovi planovi uglavnom predviđaju boravak u inozemstvu u trajanju od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.
Vrijeđanja i provokacije u Brezovici, Peternel uzvratio: 'Vaši su ubili dovoljno ljudi...'
Ključne riječi
odlazak radnici Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!