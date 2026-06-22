Čak dvije trećine zaposlenih Nijemaca razmatra drastičnu promjenu: 'Trebali bi ozbiljno shvatiti ove signale'

Sve veći broj zaposlenih u Njemačkoj razmišlja o odlasku na rad u inozemstvo. Prema najnovijem istraživanju koje je za portal za zapošljavanje Indeed proveo institut za istraživanje tržišta Appinio, čak dvije trećine radnika otvoreno razmatra tu mogućnost, a trećina ih je već poduzela konkretne korake u potrazi za poslom izvan zemlje. Među najpoželjnijim destinacijama ističu se Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Rezultati ankete, objavljeni u ponedjeljak, pokazuju da je trećina ispitanika već poduzela konkretne korake i raspitivala se o mogućnostima zaposlenja u inozemstvu. Ipak, interes za odlazak u SAD posljednjih je mjeseci, prema navodima istraživanja, oslabio. 'Ako dvije trećine radnika razmišlja o odlasku, to se može promatrati i kao pokazatelj nezadovoljstva postojećim uvjetima rada u zemlji', upozorila je ekonomistica Indeeda Virginia Sondergeld, javlja Fenix magazin.

Dodala je kako međunarodna mobilnost sama po sebi nije negativna pojava, no smatra da bi političari i poslodavci trebali ozbiljno shvatiti poruke koje radnici šalju. 'Političari i poslodavci trebali bi ozbiljno shvatiti ove signale. U dijalogu s radnicima moraju se stvoriti novi poticaji za rad u Njemačkoj, moraju se poboljšati uvjeti rada i talentiranim ljudima moraju se dati pravi razlozi za ostanak', poručila je Sondergeld.

Istraživanje pokazuje da je interes za rad u inozemstvu posebno izražen među građanima s višim primanjima. Oko polovice ispitanika čija kućanstva raspolažu s više od 6000 eura neto mjesečno već se prijavila za posao u inozemstvu ili aktivno istražuje strana tržišta rada. Unatoč velikom interesu za odlazak, većina ispitanika ne planira trajno napustiti Njemačku. Njihovi planovi uglavnom predviđaju boravak u inozemstvu u trajanju od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.