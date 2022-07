Prijeti li i Zagrebu redukcija vode: Sada? Ne, ali moramo razmišljati dugoročno i pripremati se

Direktor Sektora vodoopskrbe Marko Blažević govorio je za N1 o situaciji s vodoopskrbom u Gradu Zagrebu.

Kazao je kako je u jednom trenutku bila povećana potrošnja vode u Zagrebu, ali da je velik dio građana otišao iz grada na odmor pa je potrošnja sad ipak manja. Prema njegovim riječima, takva će se situacija nastaviti i u kolovozu, a povećanu potrošnju očekuje tek u rujnu kad završe ljetni godišnji odmori i kada krene školska godina.

Na pitanje o mogućim restrikcijama u isporuci vode kaže:

- Sad to nije neophodno. Na Jadranu je velika potrošnja zbog velikog broja gostiju. Mi naš sustav dimenzioniramo i na veći broj potrošača. Dugoročno, moramo razmišljati da se tijekom jeseni i zime pripremamo kroz bušenje dodatnih bunara, da se osiguraju veće rezerve vode, ako će se nastavljati ove suše -

Što se tiče infrastrukture koja nije pratila rast grada, Blažević kaže kako je to problemtaično u zoni šireg centra grada gdje je preko 130 godina star vodoopskrbni sustav i gdje pucaju cijevi koje su vrlo stare.

- Pucanje cjevovoda je standardna praksa i standardan način funkconiranja svih vodovoda, zato svi imaju ekipe za hitne situacije. Cijevi će pucati, treba ih se sanirati kad pucaju. … Kako je Hrvatska siromašnija od europskih zemalja, proporcioalno je i manje ulaganje u planske izmjene cjevovoda - Dodaje kako je sada vrlo malo prostora za rekonstrukciju kompletnih dionica cijevi.

Na pitanje hoće li u Zagrebu poskupjeti voda, kaže kako se još uvijek rade kalkulacije.

- Rano je za govoriti. Od 1. 1. 2023. očekuje nas uvođenje naknade na zahvaćenu količinu vode, a ne kao sada na potrošenu, ali to je rasprava za drugi dio godine.- kazao je i zaključio - Ne mogu garantirati da se cijena neće mijenjati, to je nivo za upravu i dogovor s vlastima -