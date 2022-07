FOTO Neobična pojava u Savi: Zbog niskog vodostaja korito rijeke se pretvorilo u plažu

Posljednjih dana zbog niskog vodostaja Sava je sve plića. Prema podatcima DHMZ-a u posljednjih 7 dana vodostaj je u prosjeku u minutu za čak dva i pol metra do tri metra niži od uobičajenog vodostaja.

Uzrok je sve veća suša odnosno izostanak dovoljne količine oborina praćen velikim dnevnim vrućinama i niskim postotkom relativne vlažnosti zraka. Podsjetimo, lipanj je proglašen najtoplijim mjesecom otkako postoje mjerenja. Prosjek temperature u Zagrebu je odstupao za 3.7 stupnjeva u plusu. U sličnom su stanju i ostale hrvatske rijeke i izvori koji jesu bogati, ali ne i nepresušni.

Stoga zbog sve jačeg utjecaja klimatskih promjena, jače su i opasnije i posljedice. Tako je primjerice u Istri odlučeno da od ponedjeljka počinje djelomična redukcija vode.

Još gore stanje je i u susjednoj Italiji gdje je stoljetni simbol bogatsva i života sjevera te zemlje, rijeka Po, gotovo presušila. Simboličan je to i doslovan podsjetnik na klimatske promjene, baš kao što je, srećom za sada simboličan znak upozorenja nizak vodostaj Save te neobična pojava plaža i ada te plićaka.

Srećom, Zagreb trenutno nema problema s vodoopskrbom niti ona ovisi o Savi, no problem metropole je to što se i bez suše i do 50% (!) pitke vode izgubi putem od vodocrpilišta do krajnjeg potrošača.

