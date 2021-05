Sukobi i dalje traju: Izrael raketirao domove zapovjednika Hamasa

Izraelska vojska je objavila da je napala ciljeve velikog opsega u pojasu Gaze u ranim satima u ponedjeljak, dok su palestinski militanti nastavili ispaljivati rakete prema Izraelu. Unatoč međunarodnim pozivima za prekidom vatre, sukob koji je erumpirao prije gotovo tjedan dana, nije pokazao znakove jenjavanja.

Izraelska vojska rekla je da je tijekom noći granatirala domove devetorice viših zapovjednika islamističkog pokreta Hamas. Neki su korišteni kao spremišta oružja, prema riječima izraelske vojske.

Više od 1500 ciljeva je napadnuto u pojasu Gaze, rekao je u nedjelju izraelski premijer Benjamir Netanyahu. Netanyahu je rekao da će se operacija nastaviti "punom silom". Palestinska strana je rekla da su zračni udari bili najjači dosad u gusto naseljenoj Gazi.

Barem 3100 raketa ispaljeno je na Izrael od početka ponedjeljka, prema riječima izraelske vojske. Obje strane su rekle da su raketni napadi bili najžešći dosad.

Foto: ISMAEL MOHAMAD/Newscom/PIXSELL Palestinians inspect their destroyed houses following overnight Israeli airstrikes in town of Rafah, suothern Gaza Strip, on sunday, May 16, 2021. Photo by Ismael Mohamad/UPI Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Barem 192 osobe su ubijene u Gazi, prema riječima ministarstva zdravstva obalnog teritorija. Samo u subotu, 42 Palestinaca ubijeno je u napadima izraelske vojske na domove u Gazi, reklo je ministarstvo.

U Izraelu, od raketne vatre od prošlog ponedjeljka ubijeno je 10 ljudi, prema izvorima.

Izrael krivi Hamas, islamistički pokret koji kontrolira pojas Gaze, za sve napade koje dolaze odande. Izrael, SAD i Europska unija su skupinu okarakterizirali kao terorističku organizaciju.

Međunarodni diplomatski pokušaju da se smire tenzije imali su malo očiglednog učinka dosad.