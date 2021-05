Izrael bombardirao kuću čelnika Hamasa, oni odgovorili novim raketnim napadima

Izrael je u noći sa subote na nedjelju bombardirao dom čelnika Hamasa Yahyaa Sinwarija u Gazi, a Hamas je odgovorio raketnim napadima na Tel Aviv. Dio Izraelaca noć je proveo u skloništima zbog raketnih napada iz Gaze.

Otkad su sukobi eskalirali u ponedjeljak ubijeno je najmanje 148 ljudi, uključujući i 41 djece. Izrael je izvijestio o deset poginulih, od kojih je dvoje djece.

Tijek događaja:

06:21 Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres „zaprepašten“ je stradanjima civila u Gazi, objavio je njegov glasnogovornik.

„Glavni tajnik je zaprepašten sve većim brojem stradalih civila, uključujući smrt deset članova iste obitelji, među njima i djece, u izraelskom zračnom napadu prošlu noć u kampu al-Šati u Gazi“, rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric u subotu. Otkad su sukobi eskalirali u ponedjeljak u Gazi je ubijeno najmanje 148 ljudi, uključujući 41 dijete, prenosi agencija Reuters.

„Glavni tajnik je i duboko uznemiren izraelskim zračnim napadom kojim je uništena visoka zgrada u Gazi koja je bila dom ureda nekoliko međunarodnih medijskih organizacija, kao i stambenih prostora“, dodao je, referirajući se na zgradu u kojoj su bili smješteni uredi agencije Associated Press (AP) i medijske kuće Al Jazeera. AP je osudio taj napad i pozvao Izrael da predoči dokaze da je, kao što tvrdi, u zgradi bio smješten i Hamas.

„Glavni tajnik podsjeća sve strane da bilo kakvo neselektivno gađanje civilnih i medijskih struktura krši međunarodne zakone i mora pod svaku cijenu biti izbjegnuto“, zaključio je glasnogovornik Guterresa.

02:35 Izrael je u noći na nedjelju bombardirao dom čelnika Hamasa u Gazi, a ta skupina odgovorila je raketnim napadima na Tel Aviv. Najmanje troje Palestinaca ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na enklavu, objavili su tamošnji zdravstveni dužnosnici, a velik broj stanovnika je ozlijeđen. Tijekom noći Gazom odzvanja zvuk bombardiranja, prenosi agencija Reuters. I dio Izraelaca u Tel Avivu i njegovom predgrađu noć je proveo u skloništima zbog raketnih napada iz Gaze. Oko 10 osoba ozlijeđeno je u bijegu u skloništa. I Izrael i Hamas najavljuju da neće prestati s napadima na drugu stranu, dan nakon što je Izrael uništio 12 katova visoku zgradu koja je bila sjedište agencije Associated Press (AP) i medijske kuće Al Jazeera.

Surreal scenes over sky’s of Israel moments ago as Hamas fires many rockets toward Israel. pic.twitter.com/15CWaT6xR1