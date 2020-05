Sukob Klisovića i ministra Pavića oko podjele novca EU, voditeljica ih morala prekidati

Hoće li pomoć EU-a biti dostatna za gospodarski oporavak Hrvatske, tema je o kojoj su večeras u Otvorenom raspravljali vanjskopolitički analitičar Kristijan Kotarski, SDP-ov saborski zastupnik Joško Klisović i HDZ-ov ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić. No rasprava se ubrzo pretvorila u žestoki verbalni sukob između ministra Pavića i saborskog zastupnika Klisovića.

Na početku je već u prvom izlaganju SDP-ov Joško Klisović krenuo napadati HDZ.

- Ovaj novac iz EU ne bismo smjeli dati u ruke HDZ-u, to je stranka kojoj se sudi za korupciju. To je stranka iz koje je 15 ministara otišlo zbog optužbi za korupciju. Hrvatska ne smije pretočiti ove novce u džepove političara, nego usmjeriti onima kojima treba - gospodarstvenicima i društvu u širem smislu. Ne mislim da je ovo velika pobjeda HDZ-a, nego je to prijedlog Europske komisije. A treba vidjeti i hoće li ovo proći, treba se izboriti da to prođe. Nije to uspjeh hrvatskog predsjedanja, to su pokrenuli Merkel i Macron - kazao je Klisović.

- Ovo je veliki uspjeh hrvatskog predsjedanja. Vaša vlada je izgubila milijardu eura u prethodnim pregovorima. Mogli ste dobiti milijardu ekstra. Europski novci nisu korupcija. Gospodine Klisoviću pet revizija je jasno reklo, vaša vlada 2013. gubi milijardu, a vlada Andreja Plenkovića u 2020. dobiva 20 milijardi - odgovorio mu je ministar Pavić.

Drugi žestoki sukob izbio je zbog Klisovićeve primjedbe da je Vlada pokazala svoju nesposobnost time što nije uspjela organizirati donatorsku večer za obnovu Zagreba.

- Albanija je u dva mjeseca dobila donatorsku večeru koju je organizirala Europska unija. Albanija koja nije uopće članica uspjela je to napraviti, a Hrvatska koja predsjeda Vijećem EU nije. Nemojte nam oči mazati, nemojte nas obmanjivati - vikao je Klisović.

- Gospodine Klisoviću, konsolidarnost 600 milijuna eura, plus donatorska večer. Ne brinite organizirat će premijer Plenković donatorsku večer - prekidao ga je Klisović.

Prepucavanja je okončala voditeljica riječima da je režija odlučila da je emisija gotova.