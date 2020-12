'To je veliki udarac za ugled Ine, šteta je 15-ak milijuna dolara'

Inina plinska platforma Ivana D nalazi se na morskom dnu, istraga će utvrditi što je uzrok njena potonuća, a šteta se može procijeniti na 15-ak milijuna dolara, iako će biti i veća s obzirom na štete vezane za proizvodnju, naglasci su iz izjava sudionika potrage za Ivanom D.

Brodospasov brod Junak Split u četvrtak navečer se vratio u pulsku luku, nakon što je danas, kada su se poboljšali vremenski uvjeti, obišao lokaciju plinske platforme Ivane D te je pregledom i daljinskim upravljanom robotskom ronilicom utvrđeno kako se odobalni objekt Ivana D u cijelosti nalazi na morskome dnu.

"Brod Junak se vratio s potrage platforme Ivana D koja se nalazi na svojoj poziciji, samo što više nije iznad mora nego je sada ispod mora. Imamo informaciju da je ona položena na dno te da nije oštećena", izjavila je novinarima lučka kapetanica pulske Lučke kapetanije Dolores Brenko Škerjanc.

Istaknula je također kako će sve daljnje akcije biti usklađene s resornim ministarstvom jer se platforma nalazi u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP), izvan teritorijalnog mora.

Po riječima operativnog direktora istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini Tvrtka Perkovića, zbog naprezanja su pukla četiri nosača koja drže platformu pričvršćenu za pilote koji su utemeljeni na dnu mora pa je platforma izgubila stabilnost, savinula se, a njen srednji dio nije puknuo nego se savinuo.

"To je dio u kojem se nalaze cijevi koji izlaze iz bušotine te se tako savinuta polegla na dno", rekao je Perković.

Ponovio je da su svi sigurnosni sustavi uključeni na vrijeme tako da su svi ventili bili zatvoreni i nije došlo do nikakvog isticanja, niti zagađenja.

"Isto tako, temeljem toga možemo zaključiti da održavanje nije razlog ovog udesa. Naime, ova platforma ima drugačije riješeno učvršćivanje na dnu mora nego što to imaju sve istovrsne odnosno ostale platforme koje imamo na sjevernom Jadranu", objašnjava Perković.

Ispred INAe - Tvrtko Perkovic.

Najavio je kako slijedi istraga koja će detaljno utvrditi što je stvarni uzrok ovog događaja, a uz to treba što prije pristupiti analizi i dogovoriti na koji način sanirati lokaciju.

"To je osnovno pitanje. Prema propisima, mi smo dužni platformu otegliti i završno pristupiti bušotini te ju dodatno osigurati, bilo na način da ćemo je ponovno privesti proizvodnji ili ćemo je trajno napustiti i zacementirati sukladno popisima. Situacija je čudna, to se nije smjelo dogoditi, no platforma je uredno održavana, sve inspekcije su na njoj napravljene, njen podmorski dio je 2018. godine detaljno pregledan te nisu utvrđena nikakva oštećenja. Tako da s tog aspekta to nije uzrok, ali nešto je", rekao je Perković, dodajući da će platforma sada proći dodatnu kontrolu.

"To je veliki udarac za ugled Ine, ali i za one koji su dizajnirali, izgradili i postavili platformu", naglasio je.

Platformu je, podsjeto je, dizajnirala i izgradila talijanska tvrtka Rosetti, izgrađena je u Viktoru Lencu a postavila ju je talijanska tvrtka 2001. godine. Govoreći o nastaloj šteti, Perković je procijenio kako je ona "veličine 15-ak milijuna američkih dolara".

Iako, dodaje, "ima još i vezanih šteta proizvodnja, tako da će konačna šteta biti i veća".

Po njegovim riječima, gradnja same platforme stajala je 12 milijuna dolara a danas je jedna takva nova platforma skuplja za 20 posto. Inina nenastanjena platforma Ivana D nalazila se oko 50 kilometara sjeverozapadno od Pule, a u subotu, 5. prosinca u nevremenu s jakim vjetrom i velikim valovima s njom je izgubljena procesna komunikacija i navigacijski sustav, a potom i vizualni kontakt.