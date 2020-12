Ovo su pitanja za strance koji žele hrvatsko državljanstvo, znate li odgovore?

Koje je mjesto hrvatska reprezentacija osvojila na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018.? Kako se zvao izumitelj daktiloskopije, sustava identifikacije s pomoću otisaka prstiju? Kad je Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj? Koliko zastupnika može imati Hrvatski sabor? Kako se zvao hrvatski redatelj, scenarist, animator, crtač i karikaturist, koji je 1962. dobio Oscara za crtani film “Surogat”? Tko je izvršio oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku 1990., sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu? Odgovore na ta pitanja moraju znati stranci koji žele dobiti hrvatsko državljanstvo, u sklopu upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja. Pri tome kandidat za hrvatskog državljanina dobije ukupno 15 pitanja, a da bi prošao, mora odgovoriti točno na njih 10. A tih 15 pitanja nasumično se odabere od ukupno 110 pitanja koja su dio Pravilnika o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva.

Ministarstvo unutarnjih poslova ovih je dana pokrenulo proceduru donošenja novog pravilnika koji će zamijeniti onaj iz 2012. U odnosu na sadašnji pravilnik koji ima 100 pitanja, novi će ih imati 10 više, a pri tome kandidati neće više morati znati odgovore na neka pitanja koja su izbačena poput onog “koje je najviše tijelo antifašističkog pokreta 1943. donijelo odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj” ili o “hrvatskoj dvostrukoj svjetskoj prvakinji u skoku u vis”. No zato je, primjerice, ubačeno pitanje o najboljem igraču svijeta za 2018. u izboru Fife i France Footballa.

U pravilniku se inače navodi da stranci koji su do dana podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva u RH bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina i stranci koji su imali prebivalište u RH na dan 8. listopada 1991., a koji su korisnici programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva dokazuju popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem.

Kandidati pri tome zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem popunjavaju pred službenikom policijske uprave ili postaje Ministarstva unutarnjih poslova koji zaprima zahtjev. A zahtjev mora popuniti samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, odmah prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva. Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem već spomenutog upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja, a 15 pitanja je iz područja društvenog uređenja, povijesti, kulture, običaja, umjetnosti, književnosti, sporta, gospodarstva, turizma i zemljopisnog položaja RH. Taj upitnik je određen nasumičnim odabirom službene osobe. Upitnik se popunjava tako da se na postavljeno pitanje zaokruži samo jedan odgovor ili se pitanje dopuni traženim odgovorom. Službena osoba odmah ocjenjuje upitnik te podnositelja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva obavještava je li ili nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja. Podnositelju zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva koji nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja službena osoba može, na njegov zahtjev, dati na uvid ocijenjeni upitnik.

U pravilniku se navodi da stranac ne može kopirati i iznositi upitnik iz službenih prostorija policijske uprave ili postaje.

Što se tiče postupaka stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma na sveučilištima ili sastavnicama sveučilišta koje izvode programe iz hrvatskog jezika te potvrdom srednjoškolskih ustanova, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanova za obrazovanje odraslih koje imaju suglasnost za provođenje ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

Ovdje je 30 od 110 pitanja koja se mogu naći u testu za hrvatsko državljanstvo. Ponavljamo, kandidat za državljanina dobiva ukupno 15 pitanja, a da bi prošao, mora odgovoriti točno na njih deset

1. „Tigrovi“, „Gromovi“, „Kune“, „Pauci“, „Pume“, „Sokolovi“, „Orlovi“ i „Vukovi“ nazivi su hrvatskih vojnih postrojbi iz Domovinskog rata:

a) mornaričke pješadije

b) vojne policije

c) zrakoplovnih eskadrila

d) gardijskih brigada

2. Datum međunarodnog priznanja Republike Hrvatske je:

a) 30. svibnja 1990. godine

b) 25. lipnja 1991. godine

c) 8. listopada 1991. godine

d) 15. siječnja 1992. godine

3. Koje su se godine održali prvi demokratski izbori u Republici Hrvatskoj?

4. Brončanu skulpturu „Zdenac života“ koja se nalazi u Zagrebu, ispred Hrvatskog narodnog kazališta, izradio je poznati hrvatski kipar:

a) Antun Augustinčić

b) Frano Kršinić

c) Ivan Meštrović

d) Robert Frangeš

5. Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:

a) Juraj Haulik

b) Ruđer Bošković

c) Lavoslav Ružička

d) Ivan Vučetić

6. Izumitelj daktiloskopije, sustava identifikacije pomoću otisaka prstiju, rođen na otoku Hvaru, a umro u Argentini, je:

a) Andrija Mohorovičić

b) Ivan Vučetić

c) Ruđer Bošković

d) Đuro Deželić

7. Na Svjetskom prvenstvu u nogometu održanom u Rusiji 2018. godine reprezentacija Republike Hrvatske je osvojila:

a) prvo mjesto

b) drugo mjesto

c) treće mjesto

d) četvrto mjesto

8. Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koja se hrani strvinama, a obitava na sjevernojadranskim otocima (pretežno na Cresu) je:

a) galeb

b) orao štekavac

c) roda

d) bjeloglavi sup

9. “Notturno” i “Utjeha kose” pjesme su najpoznatijeg književnika hrvatske moderne:

a) Petra Preradovića

b) Hanibala Lucića

c) Antuna Gustava Matoša

d) Dobriše Cesarića

10. Katedrala sv. Jakova, 2000. godine upisana na UNESCO-ov popis svjetske baštine, nalazi se u:

a) Splitu

b) Zagrebu

c) Puli

d) Šibeniku

11. Književnost baroka u Republici Hrvatskoj obilježio je svojim epovima Ivan Gundulić. Njegova poznata djela su:

a) „Kiklop“ i „Mirisi, zlato i tamjan“

b) „Zlatarevo zlato“ i „Posljednji Stipančići“

c) „Smrt Smail-age Čengića“ i „Ribanje i ribarsko prigovaranje“

d) „Osman“ i „Dubravka“

12. Dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj je dan:

a) 8. ožujka

b) 9. svibnja

c) 22. lipnja

d) 4. srpnja

13. Navedite ime jednog od najpoznatijih i najboljih hrvatskih košarkaša, koji je igrao i u NBA ligi, rođenog u Šibeniku, čija je skulptura postavljena u parku Olimpijskog muzeja u Lausanneu:

14. Zbog datuma proglašenja, Ustav Republike Hrvatske ima i popularni naziv:

a) božićni

b) novogodišnji

c) uskrsni

d) prvosvibanjski

15. Najviša planina u Hrvatskoj, s najvišim vrhom od 1.831 m, je:

a) Mosor

b) Velebit

c) Biokovo

d) Dinara

16. Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu „Hrvatski narodni preporod“, zvao se:

a) Edo Murtić

b) Julije Klović

c) Vlaho Bukovac

d) Ivan Lacković Croata

17. „Tko pjeva zlo ne misli“, antologijsku „ljubavnu komediju s pjevanjem“, na temelju „Dnevnika malog Perice“ Vjekoslava Majera, režirao je:

a) Zvonimir Berković

b) Krešo Golik

c) Ante Babaja

d) Vatroslav Mimica

18. Hrvatski tenisač, pobjednik Wimbledona 2001. godine je:

a) Bruno Orešar

b) Marin Čilić

c) Goran Ivanišević

d) Ivan Ljubičić

19. Tko je izvršio oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku 1990. godine, sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu (Narodne novine, br. 102/2000)?

20. Svjetski poznat izumitelj, fizičar i elektrotehničar rođen 1856. godine u Smiljanu kod Gospića, a umro 1943. godine u New Yorku, po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je:

a) Ruđer Bošković

b) Nikola Tesla

c) Ivan Supek

d) Andrija Štampar

21. Fabijan Šovagović, Boris Dvornik i Ivo Gregurević bili su poznati hrvatski:

a) redatelji

b) scenaristi

c) glumci

d) producenti

22. Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je začin:

a) Bajadera

b) Vegeta

c) cvijet soli

d) Cedevita

23. Najbolji igrač svijeta za 2018. godinu u izboru Međunarodne nogometne federacije (Fifa) i France Footballa je hrvatski nogometaš:

24. Poznate hrvatske umjetnice, Milka Trnina i Zinka Kunc-Milanov, bile su:

a) glumice

b) skladateljice

c) operne pjevačice

d) književnice

25. Viktor Kovačić, Stjepan Planić i Drago Ibler bili su poznati hrvatski:

a) arhitekti

b) književnici

c) slikari

d) glazbenici

26. Kojeg je sveca Hrvatski državni sabor svojom odlukom iz 1687. godine proglasio zaštitnikom Hrvatske, a čije je nacionalno svetište u Karlovcu?

a) sv. Antuna

b) sv. Josipa

c) sv. Nikolu

d) sv. Franju

27. Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija:

a) Oluja

b) Bljesak

c) Maslenica

d) Maestral

28. Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)?

29. Slava Raškaj bila je poznata hrvatska:

a) književnica

b) balerina

c) slikarica

d) liječnica

30. Na Olimpijskim igrama 1996. i 2004. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju i bila svjetski prvak 2003. godine u:

a) nogometu

b) vaterpolu

c) rukometu

d) odbojci

Točni odgovori:

1. d, 2. d, 3. 1990., 4. c, 5. b, 6. b, 7. b, 8. d, 9. c, 10. d, 11. d, 12. c, 13. Dražen Petrović, 14. a, 15. d, 16. c, 17. b, 18. c, 19. Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srpskog pučanstva u RH, 20. b, 21. c, 22. b, 23. Luka Modrić, 24. c, 25. a, 26. b, 27. c, 28. Sava, 29. c, 30. c

