Sudac Okružnog suda u Tel Avivu Friedman Feldman ukorio Netanyahua i spustio ga na zemlju

Izraelski mediji javljaju da je sudac Okružnog suda u Tel Avivu Friedman Feldman tijekom suđenja za korupciju oštro ukorio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji se ponovno pojavio na sudu nakon više mjeseci izbjegavanja saslušanja. Netanyahu, poznat po bahatom i nadmenom ponašanju, pokušao je dominirati ispitivanjem, ali ga je sudac brzo spustio na zemlju riječima: "Gospodine Netanyahu, odgovorite na pitanja koja su vam upućena bez ikakvog komentara". Prema izvješćima izraelske javne radiotelevizije Kan, Netanyahu je bio ispitivan o primanju luksuznih darova, uključujući skupe cigare, od izraelskog poduzetnika Arnona Milchana. Vidno uzrujan, Netanyahu je pokušao sve umanjiti, rekavši: "Stalno mi je davao darove od samog početka. Htio me oraspoložiti. On mi je kao brat. Ne mogu vjerovati da sada o tome raspravljamo. O čemu pričate? Cigare za prijatelja?"

No sudac Feldman nije dopustio da proces postane Netanyahuova politička predstava, što je izazvalo muk u sudnici i pokazalo da se čak i premijer mora pokoriti sudskoj disciplini. Netanyahu se suočava s nizom ozbiljnih optužbi u trima odvojenim slučajevima poznatima kao Afera 1000, 2000 i 4000. Prvi se odnosi na primanje vrijednih darova od poslovnih ljudi, uključujući luksuzni šampanjac, nakit i cigare, u zamjenu za političke usluge. U drugom slučaju optužen je da je pregovarao s izdavačem Yediot Aharonota Arnonom Mozesom o povoljnom medijskom izvještavanju, dok treći uključuje navode o pogodovanju Shaulu Elovitchu, bivšem vlasniku portala Walla! i telekomunikacijskog diva Bezeqa, također radi pozitivne medijske slike. Sve tri afere ukazuju na sustav korupcije i zlouporabe položaja, a ako bude osuđen, Netanyahu bi se mogao suočiti s višegodišnjom zatvorskom kaznom. Njegov pokušaj da sudnicu pretvori u političku pozornicu prekinut je trenutkom u kojem je sudac jasno dao do znanja da pred zakonom nema nedodirljivih.

To je rijedak prizor u zemlji gdje Netanyahu desetljećima upravlja politikom čvrstom rukom, često nadvisujući institucije vlastite države. Dok ga domaći sudovi ispituju zbog korupcije, s međunarodne strane pritišće ga još teža sjena: Međunarodni kazneni sud u Haagu izdao je nalog za njegovo uhićenje, zajedno s bivšim ministrom obrane Yoavom Gallantom, zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene nad Palestincima u Pojasu Gaze. Taj pravni pritisak simbolički prikazuje pad čovjeka koji je godinama glumio nedodirljivog vođu – Netanyahua koji je navikao naređivati drugima, ali je sada prisiljen šutjeti i slušati suca.