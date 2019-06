Sud BiH idući će tjedan odlučivati o izručenju Zdravka Mamića?

Zdravku Mamiću ostaje sve manje manevarskog prostora. Zaključak je to koji se nameće nakon što se doznalo da je Ministarstvo pravde BiH u petak dobilo i službeni zahtjev za njegovo izručenje Hrvatskoj.

Zahtjev za izručenje nekadašnje alfe i omege hrvatskog nogometa prethodno je potpisao Dražen Bošnjaković, hrvatski ministar pravosuđa.

Sud odlučuje

Da bi Mamić bio izručen Hrvatskoj, prvo taj zahtjev treba biti proslijeđen mjerodavnom sudu BiH, što će se dogoditi vjerojatno u ponedjeljak. Kada sud zaprimi zahtjev, zakazat će se ročište na kojem će se utvrditi je li hrvatski zahtjev za Mamićevo izručenje valjan. Drugim riječima, suci prvo moraju utvrditi je li djelo za koje je Mamić optužen u skladu sa sporazumom o međusobnom izručenju vlastitih državljana, koji su Hrvatska i BiH sklopile 2012., a na snagu je stupio dvije godine kasnije. Mamić uz hrvatsko ima i državljanstvo BiH i, da bi bio izručen Hrvatskoj, djela za koja se tereti moraju biti počinjena u sklopu zločinačkog udruženja i moraju biti počinjena nakon potpisivanja sporazuma.

Formalno, s obzirom na to da USKOK Mamića i još nekoliko osoba tereti da su se udružili u zločinačko udruženje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli oko 200 milijuna kuna te da su djela koja im se stavljaju na teret počinjena 2015., uvjeti za izručenje su zadovoljeni. No je li to uistinu tako, odlučit će bosansko-hercegovački sud. Ako odluče da su uvjeti za izručenje zadovoljeni, odobrenje za izručenje mora dati Josip Grubeša, ministar pravde BiH.

Mamić će se protiviti

On je ovih dana izjavio da je sud taj koji će odlučiti ima li uvjeta za izručenje, dok je ranije izjavljivao da će Mamić biti izručen ako svi uvjeti sa strane BiH budu zadovoljeni. Mamić će se vjerojatno protiviti izručenju jer je ranije kazao da bi on da mu se sudi u BiH. Protivljenje izručenju cijelu bi proceduru moglo razvući na mjesec do dva. U međuvremenu, sud u BiH prošli je tjedan odbio odrediti pritvor Mamiću, što je automatizmom traženo nakon što je za njim raspisana međunarodna tjeralica. No izrečene su mu mjere opreza pa su mu tako oduzeti putni dokumenti, ne smije napuštati BiH te se u određenim vremenskim razmacima mora javljati policiji.

Optužnica na osnovi koje se traži Mamićevo izručenje potvrđena je na Županijskom sudu u Osijeku 21. svibnja, i to nakon više pokušaja. Mamićeva obrana pokušala ju je osporiti tvrdnjama da Sven Mišković, zamjenik ravnateljice USKOK-a koji je optužnicu potpisao, nije ovlašteni tužitelj. Ta im argumentacija nije prošla, kao što im nisu prošli ni zahtjevi za izuzeće predsjednika Županijskog suda u Osijeku i svih sudaca. U međuvremenu čeka se i da Vrhovni sud odluči o žalbama na nepravomoćnu presudu kojom je Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora. Kada bi ta presuda bila ukinuta, bio bi ukinut i obligatorni pritvor.

VIDEO Zdravko Mamić o presudi