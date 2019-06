Zdravko Mamić prihvatio poziv SIPA-e. Odvjetnik: Dolazi na ročište

Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su uručili poziv bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću da se javi u Sud Bosne i Hercegovine, javlja Klix.ba. Mamić je prihvatio poziv i na putu je za Sarajevo.

Mamić je prihvatio poziv i na putu je za Sarajevo, javlja N1. "Zdravko Mamić pojavit će se na današnjem ročištu na Sudu u BiH", potvrdio je za Dnevnik.hr odvjetnik Zdravko Rajić koji je dodao da je ročište zakazano za 11:30, sati.

Za Klix.ba je potvrđeno da je SIPA jutros uručila poziv Mamiću, a iz te agencije je potvrđeno da on nije uhićen te da će se na osnovu poziva danas pojaviti u Sudu BiH. Neslužbeno, Zdravko Mamić se jutros nalazio u Mostaru.

GALERIJA Zdravka Mamića fotografirali u BiH, svi su primijetili ovaj neobičan detalj

Podsjetimo, svi papiri koji su potrebni da Ministarstvo pravosuđa odluči hoće li zatražiti izručenje Zdravka Mamića od Ministarstva pravde BiH, poslani su iz Županijskog suda u Osijeku za Zagreb.

Potvrđeno je to na osječkom sudu. No kako se neslužbeno doznaje, dokumentacija još nije došla do Ministarstva pravosuđa, gdje ministar Dražen Bošnjaković treba staviti potpis na zahtjev za Mamićevo izručenje prije nego što sve to pošalje u BiH. Za Mamićem je u petak raspisana “obična” kao i međunarodna tjeralica, i to nakon što prije nekog vremena optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku potvrdilo optužnicu kolokvijalno poznatu kao Dinamo 2, dok je u međuvremenu Vrhovni sud odbio Mamićev zahtjev za izuzeće predsjednika osječkog suda.

Nakon što je optužno vijeće potvrdilo optužnicu za Dinamo 2, Mamiću je određen istražni zatvor. Tom optužnicom USKOK tereti Mamića i još nekoliko osoba za izvlačenje oko 200 milijuna kuna iz Dinama, koje su počinili u sklopu zločinačkog udruženja, a to bi po sporazumu o izručenju između Hrvatske i BiH mogao biti temelj za njegovo izručenje u ruke našeg pravosuđa. U prvom postupku to nije bio slučaj jer se tamo nije teretio za zločinačko udruživanje.

Video: Zdravko Mamić o presudi