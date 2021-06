Suci primili 400 tisuća eura mita?

Tri godine i tri dana nakon što su braća Mamić osuđena na Županijskom sudu u Osijeku zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama, uhićen je sudac Darko Krušlin, koji ih je proglasio krivima i izrekao im zatvorske kazne. Uhićeni su i kolege mu suci Zvonko Vekić i Ante Kvesić, koji su potvrdili drugu optužnicu protiv braće Mamić, kao i kontroverzni osječki poduzetnik Drago Tadić. Osječke suce sumnjiči se za primanje, neslužbeno se doznaje, ukupno oko 400.000 eura mita od Zdravka Mamića, a kako bi ga oslobodili u prvom sudskom postupku te odbacili drugu optužnicu protiv njega. Sucima su plaćana, vjeruju istražitelji, i putovanja te ljetovanja. Zorana Mamića sumnjiči se, navodno, da je sucu platio putovanje u Dubai. Tadićeva je uloga, kako se sumnja, bila posrednička. Na kaznenoj su prijavi, dakle, i imena odbjegle braće Mamić, a moglo bi to otvoriti put prema njihovu eventualnom izručenju iz BiH u ruke hrvatskog pravosuđa.

Pretraženo 25 lokacija

Službenici PNUSKOK-a jučer su rano ujutro upali u domove trojice osječkih sudaca, a pročešljali su i njihove urede na sudu. Osijek je bio pod opsadom policije, a pretraživalo se navodno čak 25 lokacija! Sudac Zvonko Vekić zatečen je na adresi svoje prijateljice Nataše, koju je Zdravko Mamić u svom iskazu na famoznom USB sticku, proslijeđenom jesenas USKOK-u, spomenuo čak 31 put. Ustvrdio je, naime, kako je s njom i Vekićem čekao Novu godinu u Dubaiju. Sva trojica uhićenih sudaca mirno su, bez pokazivanja emocija, ušla u policijski kombi, a nisu pri tome imala lisičine na rukama.

– Uhićene su četiri osobe, među kojima su trojica sudaca, a u odnosu na koje je zatraženo ukidanje imuniteta, što je Državno sudbeno vijeće i odobrilo – potvrdio je jučer kratko USKOK. Akciju vodi zagrebački USKOK, što je i razumljivo jer su uhićeni suci godinama surađivali s kolegama iz njegova osječkog ureda. Suci i Tadić stoga su, na ispitivanje, prepraćeni u Zagreb. USKOK je predložio da se uhićenima odredi istražni zatvor po sve tri zakonske točke – zbog straha od bijega, ometanja istrage i ponavljanja kaznenog djela.

– Neću likovati i neću slaviti, zahvalan sam Bogu što nakon ovoliko patnje i suza moje obitelji, mene te mojih suradnika konačno počinje progon reketara i lopova u sudačkim krugovima – oglasio se odmah ujutro i Zdravko Mamić na Facebooku.

VIDEO U Osijeku su uhićena tri suca i poduzetnik: Sumnjiče se za primanje mita.

Uhićenje sudaca jučer je postala najužarenija tema. Ministar pravosuđa Ivan Malenica kazao je da to baca sjenu na hrvatsko pravosuđe, no naveo je i da je u našoj zemlji oko 1700 sudaca i 600 sudskih savjetnika, “od kojih većina odgovorno i pošteno radi svoj posao”.

– Nama je cilj sve one koji ne rade odgovorno svoj posao, odnosno čine određena nedjela, eliminirati iz sustava. Ova uhićenja pokazuju da nema nedodirljivih i svatko treba odgovarati za svoja nedjela. Ministarstvo pravosuđa priprema antikorupcijski paket, u suradnji sa SOA-om, a mijenjat ćemo Zakon o sigurnosnim provjerama. Suci će se provjeravati svakih pet godina, po potrebi i ranije, a ne samo na početku, kada tek postaju suci – najavio je ministar Malenica.

Zahtjev za izručenje?

Ministar je komentirao i ima li sada uvjeta za izručenje braće Mamić. Hrvatska je prije tražila izručenje Zdravka Mamića, no pravosuđe u BiH to je odbilo, smatrajući da za to nisu ispunjene pretpostavke. Obrazložili su da kazneno djelo za koje se Mamića tereti u Hrvatskoj u BiH nije kazneno djelo. No Mamići su ovaj put osumnjičeni za davanje mita, što je kazneno djelo i u toj zemlji.

– Prošli smo tjedan dostavili dokumentaciju Ministarstvu pravde BiH za izručenje Zorana Mamića. Također, sad očekujemo od nadležnih tijela da Ministarstvu pravosuđa, ako smatraju da je to potrebno, dostave zahtjev za izručenje Zdravka Mamića za ovo kazneno djelo zbog kojeg su uhićeni suci – rekao je Malenica.

– Prošli utorak bio je sastanak s ministrom pravde BiH u Sarajevu, gdje smo, nevezano za ove slučajeve, raspravljali o bilateralnom sporazumu o međusobnom izvršavanju kazni. Dogovorili smo se da te manjkavosti u sporazumu pokušamo riješiti donošenjem novog sporazuma pa ćemo s naše strane pokrenuti tu proceduru za izmjene – dodao je on.

Danas u Zagrebu trebao bi biti nastavljen stegovni postupak protiv sudaca Darka Krušlina i Zvonka Vekića. Oni su ranije suspendirani na tri mjeseca zbog fotografija koje je Zdravko Mamić objavio u javnosti, a kao dokaz njegova druženja sa sucima.

– Sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku koji se supsidijarno primjenjuje u stegovnom postupku, bez prisutnosti sudaca protiv kojih se vodi stegovni postupak postupak nije moguće voditi. Sutrašnje se ročište neće održati, a stegovni postupak nastavit će se kada se za to steknu uvjeti – poručili su jučer iz DSV-a.