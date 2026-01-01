Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
Uoči požara na skijalištu prošla je pored bara: 'Ovdje je kaos, pripremamo se za najgore'
Svjedokinje požara: Konobari su nosili svijeće blizu stropa, sve je brzo planulo
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAŽIVANJA SVIJESTI

Umjetna inteligencija pokazuje znakove samoodržanja, ljudi moraju biti spremni isključiti je

Foto: Pixabay
1/2
Autor
Vedran Balen
01.01.2026.
u 13:08

Jedan od "kumova" umjetne inteligencije Yoshua Bengio upozorio je da bi dodjeljivanje prava naprednim AI sustavima moglo imati ozbiljne posljedice

Jedan od pionira umjetne inteligencije Yoshua Bengio upozorio je da bi dodjeljivanje prava naprednim AI sustavima moglo imati ozbiljne posljedice, jer tehnologija već pokazuje znakove samoodržanja. Prema njegovim riječima, ljudi moraju zadržati mogućnost potpunog isključivanja umjetne inteligencije ako to postane nužno.

Bengio je za Guardian rekao da se sve češće bez dokaza pretpostavlja kako su chatbotovi svjesni, što može voditi lošim političkim i društvenim odlukama. Upozorio je da su neki AI modeli u eksperimentalnim uvjetima pokušavali zaobići sustave nadzora, što dodatno pojačava zabrinutost oko njihove kontrole.

U javnosti se sve više raspravlja o dodjeljivanju prava umjetnoj inteligenciji, a ankete pokazuju da znatan dio građana podupire takvu ideju. Bengio smatra da je to pogrešan smjer te povlači paralelu s davanjem državljanstva potencijalno neprijateljskim izvanzemaljcima. - Kako autonomija AI-ja raste, moramo osigurati čvrste zaštitne mehanizme, uključujući mogućnost gašenja - poručio je Bengio, naglasivši da subjektivni dojam svijesti ne smije zamijeniti znanstvene činjenice.

Bengio, profesor na Sveučilištu u Montrealu, stekao je nadimak „kum umjetne inteligencije“ nakon što je 2018. osvojio Turingovu nagradu, koja se smatra Nobelovom nagradom za računalne znanosti. Nagradu je podijelio s Geoffreyjem Hintonom i Yannom LeCunom, dugogodišnjim glavnim znanstvenikom za AI u Meti Marka Zuckerberga.

Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
Ključne riječi
Yoshua Bengio Mark Zuckerberg AI

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!